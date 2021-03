Salmón vs. Atún: ¿cuál es más saludable, rico y barato?

Tanto el salmón como el atún son pescados que cuentan con propiedades que resultan beneficiosas para el organismo humano y que ayudan a llevar una dieta sana y equilibrada. Ambos son deliciosos, por lo que la elección de uno o de otro depende de gustos, de lo que se busque y de cuánto se esté dispuesto a pagar por eso.



A grandes rasgos, como la mayoría de los pescados, el salmón y el atún son ricos en nutrientes, proteínas y vitaminas. En el caso del primero, es más recomendable para garantizar la presencia de omega 3 en el organismo.



Por su parte, el atún se presenta como una excelente opción para los que buscan un pescado con muy pocas calorías.



¿Cuál es el más barato? Por lo general, el atún. Sin embargo, es preciso aclarar que tanto éste como el salmón cuentan con distintas variedades, por lo que los precios podrían variar.

Atún: ¿por qué es tan saludable?

Ante todo, hay que decir que el atún es una excelente fuente de proteínas. Tal como afirma El Español, posee todos los aminoácidos esenciales y, además, el organismo humano no tiene ningún problema en absorberlos.



Como si fuese poco, este pescado prácticamente no contiene grasas, está libre de carbohidratos y es rico en vitaminas B y D. En resumen, su consumo es óptimo para el sistema cardiovascular y también para el musculoesquelético.



Sin embargo, no todo es positivo cuando se habla del atún. ¿Por qué se dice que no es recomendable para mujeres embarazadas y niños? Porque al ser un pez de gran tamaño, puede contener mercurio, elemento tóxico que resulta perjudicial para todo sistema nervioso central en instancias de desarrollo.

Salmón: todo lo que hay que saber

Con un sabor más intenso y aceitoso que el atún, nadie duda de que la carne del salmón es una de las más deliciosas que se pueden probar de animales de este tipo. Al mismo tiempo, es uno de los pescados que más participación suele tener en los platos de la cocina gourmet.



Lo que quizás no se sepa tanto es que también cuenta con una gran cantidad de propiedades que resultan beneficiosas para el cuerpo humano. Entre otras cosas, ayuda a:

Reducir el nivel del colesterol “malo”.

Estimular la generación del colesterol “bueno”.

Optimizar el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Ralentizar el proceso de envejecimiento.

Evitar procesos inflamatorios.

Esto se debe a que el salmón es rico en grasas de las saludables. Aunque el atún también posee ácidos grasos omega 3, el salmón los presenta en mayor cantidad.



Además, contiene una gran cantidad de vitaminas, entre ellas B6, B12, D y E.

Como punto negativo, hay que decir que es más calórico que el atún. Por otra parte, en los últimos años muchos especialistas aconsejan a prestar atención a los puntos de venta en los cuales se compra el salmón.



¿A qué se debe esto? A que muchas veces se lo cría en cautiverio y se altera su desarrollo con distintos procesos químicos.



Más allá de todo, la elección de un pescado u otro, como en muchos otros aspectos de la vida, también es cuestión de gustos. ¿Ya sabes cuál es tu preferido?



Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.



