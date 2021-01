Tortilla de papas "a la española" y los secretos definitivos para evitar errores

La tortilla de papas es uno de los platos más célebres de la comida española y también de la gastronomía mundial. En este artículo te contamos todo lo que deberías saber para hacerla de forma exitosa, partiendo de la receta y haciendo hincapié en cuáles son los errores a evitar.

Si bien es un plato sencillo de realizar, la tarea de hacer una tortilla de papas a la española se puede complicar si no se procede con cuidado. Para esto es importante respetar cada uno de sus ingredientes y no caer en una serie de equivocaciones que pueden llevar a que la comida no salga de forma ideal.

¿Cuál es la receta para hacer tortilla de papas a la española?

Ingredientes:

Para hacer una tortilla de papas tamaño mediano se requiere de:

1/2 kilo de papas.

4 huevos frescos.

Aceite (preferiblemente neutro).

Sal (a gusto personal).

200 gramos de cebolla (opcional).

Preparación:

Lo primero que hay que hacer es lavar y pelar las papas. Si bien algunos optan por cortarlas en cubitos, lo ideal es hacerlo en cuartos de láminas para así facilitar su proceso de cocción.

Luego hay que ponerlas en una sartén, cubrirlas con aceite, agregar sal a gusto y cocinar a fuego moderado durante unos 20 minutos, hasta que las mismas queden cocidas.

Antes de continuar, es preciso poner las papas a escurrir para que no queden tan aceitosas.

Otra de las variables que queda a criterio del cocinero y de los comensales es la que se refiere a la cebolla. En cuanto a la versión española de la tortilla, algunos prefieren ponerle y otros no.

Si se elige ponerle cebolla, hay que cortarla en trozos pequeños y cocinarla en una sartén durante unos 15 minutos, justo hasta el momento previo en el que la misma comienza a caramelizar.

Después hay que batir los huevos. A esta mezcla se agregan las papas y la cebolla y se debe dejar reposar por al menos 5 minutos.

Finalmente, es cuestión de volcar todo el contenido sobre la sartén, llevar al fuego y cocinar. En cuanto a las vueltas de la tortilla, hay que girarla las veces que sean necesarias hasta obtener el punto de cocción deseado.

Tortilla de papas a la española: ¿cuáles son los errores que hay que evitar?

En el caso de las personas que quieran hacer la tortilla de papas con cebolla, uno de los errores a evitar consiste en cocinar ambos ingredientes en simultáneo.

Ambos dos tienen puntos de cocción diferentes, por los que cocinarlos al mismo tiempo puede generar un problema difícil de solucionar.

Por lo demás, en cuanto al batido de los huevos se debe ser muy preciso ya que el punto a lograr es delicado. En otras palabras, los huevos no tienen que ser batidos ni poco ni mucho, sino que hay que buscar un nivel intermedio.

Para finalizar, una de las claves para la cocción de la tortilla de papas a la española consiste en que el aceite esté muy caliente al momento de introducir la mezcla en la sartén.

De no ser así, lo más probable es que la tortilla se pegue y no quede de la mejor manera posible.

Para dudas, sugerencias de nuevas recetas y comentarios, envía tu mensaje a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.