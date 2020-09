Vivencias y tips de una food lover mendocina, ¡para tomar nota!

En nuestra sección “Soy un Food Lover” entrevistamos hoy a Mariela Gallardo. Con 47 años, es Sommelier, y también Técnica en Higiene y Seguridad, y Profesora de Educación Física. Es socio fundadora de la bodega de espumantes “A la Par”. Ha trabajado como supervisora de alimentos y bebidas en diferentes restaurantes de bodegas y hoteles, por lo cual ha estado en permanente contacto con cocineros, camareros, restauranteurs y demás actores de la industria de la restauración.

Food Lovers: - ¿Te definís como una food lover?

Mariela Gallardo: - Si, adoro estar en mi cocina, pensar y diagramar nuestras comidas diarias. Es mi refugio, nuestro momento de conversaciones.

FL: - ¿Como surgió tu pasión por la gastronomía?

MG: -En principio, una pasión heredada de mi madre, que por aquellos años ella ya incorporó cocina saludable. Luego agudicé mis conocimientos y entusiasmo gracias a tener la posibilidad de viajar dentro de Argentina y otros países.

FL: - ¿Te gusta comer solamente o también cocinar?

MG: - Ambas, y disfruto cocinar.

FL: - ¿En tu tiempo libre, preferís salir a comer o quedarte en casa?

MG: - Quedarme en casa… recibir amigos, tengo la suerte de contar con muchos amigos "food lovers”. Y mi casa se convierte en el restaurante de todos.

FL: - ¿Qué te pide tu familia y amigos que cocines?

MG: - Nos encanta comer arroz y lo preparamos de muchas maneras. Es algo que adquirimos como guarnición en India. Allí conocimos la versatilidad de este producto.

FL: - ¿Qué plato te sale mejor y cuál es tu favorito?

MG: - Salteados en general, Chop suei variados, veg y non veg. Con curries, jengibre, masala. Pero también me apasiona realizar y comer variedades de ensaladas con las miles de posibles variantes que antes de nuestros no imaginábamos combinar. Cuscús , semillas, reducciones de aderezos, brotes de vegetales en general , nuevas hortalizas (de India y Francia).

FL: - ¿Cuál es tu vino favorito?

MG: - Depende la ocasión. Pero casi siempre o siempre buscamos vinos espumantes o champagnes.

FL: - ¿Cual es tu producto gourmet favorito?

MG: - Buenos condimentos y de calidad. Que le impriman el toque personal a tu comida.

FL: - ¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

MG: - Hamburguesas y chocolates.

FL: - ¿Qué utensilio no puede faltar en tu cocina?

MG: -Una buena sartén y mis cuchillos.

FL: - ¿Restaurante o bar preferido para comer en Mza?

MG: -Azafrán

FL: - ¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir donde salir a comer?

MG: - Que tenga una carta versátil, no muy extensa y variada. Carnes, pastas y ensaladas varias, y que utilicen buena materia prima.

FL: - ¿Cuál es tu destina favorito en el mundo?

MG: - Francia

FL: - ¿Restaurante favorito en el mundo? ¿un plato inolvidable?

MG: - Unos de los 5 restaurantes del Hotel Saint Regis en Mumbai - India (Yuuka) Un plato inolvidable fue Pato Caramelizado al fuego, in situ.

FL: - ¿Qué productos gastronómicos​ compras en tus viajes?

​MG: - Especias tradicionales de cada lugar, nuevas o innovadoras y libros de cocina.

FL: - ¿Algún tip para nuestros lectores "food lovers”?

MG: -Un consejo es que prueben diferentes gastronomías autóctonas (acompañado de vinos regionales) sea en tu lugar de origen o cuando viajás. Es la manera de conocer cada cultura.

