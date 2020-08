Dupla gourmet: Bahamonde y Pelleriti aman la cocina ¡y lo demuestran!

José Bahamonde y Marcelo Pelleriti son amigos. Grandes amigos. Y vecinos. Además de trabajar a veces juntos, comparten encuentros sociales, y ahora además cada miércoles por la noche cocinan juntos en “vivos” de Instagram. Bahamonde da las indicaciones, y Pelleriti las sigue. El exitoso segmento tiene cientos de seguidores, y en cada oportunidad cerca de 40 personas también cocinan en sus casas las recetas que ambos preparan frente a la cámara.

José Bahamonde tiene 50 años, pero según su propia visión asegura que tiene una “infantoadolescencia permanente”. Es papa de Lola y Mora. Es Lic. En Publicidad y Marketing, postraduado en Marketing en la Universidad Adolfo Ibañez. Es socio de Nati Arena en el estudio Arena Bahamonde, una empresa argentina que exporta conocimientos en negocios y creatividad.

Marcelo Pelleriti también tiene 50 años, está casado con Gabriela Nafissi, con quien tiene dos hijos: Rafaela de 9 y Luca de 15. Es el Director General de Bodega Monteviejo en Mendoza, y de Chateau Le Gay, La Violette y Montviel en Francia. Fue el primer enólogo en obtener los famosos 100 puntos Parker con un vino de La Violette. Y es el creador del Monteviejo Wine Rock.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

José Bahamonde: -Detesto estas etiquetas. Amo comer rico y cocinar, pero sobre todo hacerlo con gente que me eleva en la risa, la charla, la nobleza y la amistad. He comido en los mejores lugares del mundo y en los mas humildes, y he disfrutado de ambos polos.

Marcelo Pelleriti: -Me considero un apasionado food lover, me gusta cocinar y sobre todo aprender de gente sensible como José Bahamonde o Ramiro Rodriguez Pardo.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

JB: -Creo que cuando nací! A mi papá le gustaba comer en restaurantes, jamás comimos en casa por la noche, restaurantes los 365 días del año.

MP: -Desde hace años, pero en Francia fácilmente te contagiás de esa pasión que llevan en la sangre.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

JB -Como, cocino, hablo y difundo la comida como medio de disfrute de la vida, como conexión con el presente, como el hecho humano más repetido después de respirar.

MP: -Me gusta cocinar y comer, experimentar sabores.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

JB: -Algunas veces salir. Otras recibir gente en casa... siempre disfrutar.

MP: - Depende, un buen vino en casa y cocinar improvisando algo rico me encanta.

FL: - ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

JB: -Cocino casi todos los días, a veces 3 veces en la misma jornada. Siempre creo, sin especialidades, pero me gusta mucho cocinar arroces, carnes y pastas.

MP: -3 a 4 veces por semana cocino en casa y especialidad, tratando de cocinar light, las pastas me encantan.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

JB: -Cada uno tiene una preferencia de mis fuegos! Guisos en invierno, asados, risottos, pastas ricas.

MP: -Me piden en casa que sorprenda, no hay una comida especifica. José Bahamonde cocina con sus hijas y producen videos para redes sociales.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

JB: -El plato vacío

MP: -Pescados me salen realmente bien, el punto de cocción sobre todo.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

JB: -Muchos. No tengo ni plato, ni libro, ni disco, ni beso, ni tipo se mujer favoritos, esos son prejuicios y me llevo mal con eso.

MP: -Mi plato favorito es el pastel de batata

FL: -¿Tu vino favorito?

JB: -El que se comparte con alguien que me ayuda a ser feliz, cualquiera, posta.

MP: -La Violeta.

FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

JB: -No tengo uno favorito

MP: -Mi gourmet favorito, cualquier plato de Nadia Harón (chef de Bodega Monteviejo).

FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

JB: - Ay me cuestan estas preguntas, me manejo en la vida sin podios, lo que manda el momento es lo mejor.

MP: -ComiDa chatarra, un buen lomo Barloa o Ya-Ce.

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

JB: -Cuchara de madera

MP: -Un buen wok

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

JB: -Aceite de oliva, salsa de Soja, curry.

MP: -No pueden faltar especias de todo tipo, buenos picantes y jamás me puede faltar la carne.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

JB: - Pez Globo.

MP: - La Barra.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

JB: -No tengo preconcebido nada. Las uniones humanas son lo groso, el resto marco.

MP: -Como de todo, pero trato de comer pescado por lo general o una buena entraña.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

JB: Mi cocina y la de mis amigos

MP: - País Vasco

FL: - ¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

JB: -Mugaritz

MP: -Berazategui

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

JB: -Un cordero a la cazadora en Roma. Pulpo a Feira en el pueblo de mi padre. Las morcillas españolas. Los percebes en Vigo. Los arenques de Suecia... pufffff los caracoles de Francia y tantos otros!

MP: - Corazón de pato, un plato que me encantó.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

JB: -Es lo único que compro...

MP: Compro libros y especias, sobre todo en País Vasco Francés

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

JB: -Que amplíen sus márgenes, que prueben de todo, que no tengan prejuicios, que disfruten el momento, entonces la comida será rica. Los encuentros humanos son lo importante, los vinos y la comida son el marco de una foto entre gente que ama, que vive, que sufre y camina hacia la muerte y sin embargo ¡estoicamente sigue viviendo feliz! No sean víctimas de las modas en vinos y en comidas, sean ustedes, alejen los límites… ¡sean felices!

MP: - Por favor, cocinen, anímense a crear, no hacen faltas recetas, solo sentir, imaginar, hacer feliz a quien cocinamos, la vida es una y los sentidos ayudan a que seamos más felices, obviamente con un buen vino.

Se pueden ver los vivos de Instagram los miércoles a las 20:30 hs con las clases de cocina en estos links: José Bahamonde y Marcelo Pelleriti.

