Comidas, vinos y restaurantes para disfrutar con normas de seguridad

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Vienes de Sushi en el Wine & Deli de Bodega A16 - en Av. Emilio Civit

Este viernes 31, Bodega A16 regresa con "Sushi Night" en las instalaciones del Wine & Deli con una exquisita tabla de 15 piezas por el chef Marcelo Saltalamacchia. Además en esta oportunidad hay disponible opción take away para aquellos que lo quieran disfrutar en casa. Reserva hasta el jueves inclusive a $900 en el lugar |Take Away: 45 piezas + dos botellas de vino a $2.300 Reservas a: +54 9 261 533 1478 y en este link

Casa Vigil con menú de 5 y 7 pasos

El restaurante estrella de Universo Vigil, ubicado en el corazón de Chachingo, Maipú, permanece abierto los fines de semana de 12:30 a 17 hs. Están disponibles dos tipos de menús (5 y 7 pasos) basados en una cocina de producto, y con el maridaje elegido por el reconocido enólogo Alejandro Vigil. El menú de 5 pasos ($2.500*) tiene para elegir 3 opciones de plato principal (cordero, ojo de bife o ñoquis). En el menú de 7 pasos ($3.200*) se le suman a los pasos anteriormente mencionados, Conejo Criollo, y un plato con panceta, lentejas y repollo. Y existe la posibilidad de otro menú de 7 pasos ($3.900*) maridado con Angélica Zapata Chardonnay, DV Catena Pinot Pinot, Angélica Zapata Merlot, DV Catena Vineyards Desgnate - Adrianna Malbec, Malbec Argentino, y Saint Felicien Semillón Doux. Reservas al tel. +54 9 261 341 1729 y en este link de Guía Mendoza Gourmet.

Reservá seguro en la App de Guía Mendoza Gourmet ¡y elegí entre cientos de restaurantes!

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar muchísimos restaurantes en los que podés hacer una reserva online de manera segura. El sistema está habilitado todos los días durante las 24 hs. para que ingreses, busques, reserves, y recibas la confirmación en el momento, a través de un mail que indica día, hora, cantidad de comensales, y tu nombre con DNI, para que puedas circular sin inconvenientes. Además tiene una función con el botón "Cerca mío" en el que te marca los restaurantes en tu radio de ubicación GPS. También podés llenar la Declaración Jurada online y mirar la carta en la misma Ficha del restaurante. Vas a encontrar los restaurantes en este link: https://bit.ly/gmg-reservas. Recordá que se puede reservar a través de la web o la app de Guía Mendoza Gourmet . Bajá la App en este link para iOS y en este para Android. Entérate de todas las promos y novedades de La Guía en Instagram.

Sugerencia de maridaje con un gran Cabernet ¡y descuentos por lanzamiento de la tienda!

Vino de tierra, mineral, texturado por donde se lo mire. A quienes busquen un cabernet de traje abstenerse. ¡Éste manso vino viene libre! Este Cabernet Sauvignon de maceración carbónica es un vino frutado, fácil de tomar, ideal para calmar la sed de un día agitado. Temperatura de servicio 12-14 grados. Por la elaboración son vinos más pobres en polifenólicos, por lo cual el color es más violeta y menos intenso. Taninos suaves y ligero, paso en boca suave y agradable. Destaca la cereza y mora en nariz. Para el maridaje se recomienda acompañar con comidas asiáticas, tailandesas, peruanas, ensaladas, embutidos, pastas, cremas, platos de caza. Ideales para picoteos o tomar bien frío como aperitivo. DESCORCHADOS 2019, 91 PUNTOS. ROBERT PARKER 2019, 90 PUNTOS. Te invitamos a visitar la tienda en https://amansadowines.com/tienda/. Usá el cupón MESLANZAMIENTO y obtené un 25%OFF.

El Gran Hotel Potrerillos reabrió sus puertas

Todos los domingos podés disfrutar del menú especial de fuegos que ofrece Gran Hotel Potrerillos junto a Bodegas Staphyle en el inmejorable marco de la cordillera mendocina. El menú consta de 3 pasos, primer plato: Empanada mendocina, Principal: ¡Asado con todo! costillar, lechón, chivo, vacío a la llama. Cortes de res, cerdo, chorizo, morcilla, chinchulines, mollejas y entraña a la parrilla acompañado con vegetales asados y una mesa de variedades de ensaladas frías a elección. Y por supuesto el inmejorable clásico postre... Cheese cake o flan casero con dulce de leche. La propuesta será acompañada con el portfolio de vinos de Bodegas Staphyle y su gran Dragón de Vino, un gran exponente del terroir Potrerillos. Hacé tu reserva. Tel 0262 4482 001/002/003

reservas@granhotelpotrerillos.com - www.granhotelpotrerillos.com

* Precios julio 2020

Seguinos en nuestras redes y enterate de todas las novedades del mundo de la gastronomía.

Instagram @FoodLoversMDZ Facebook FoodLovers.MDZ Twitter @FoodLoversMDZ