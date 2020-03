Novedades para los amantes de la gastronomía

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com

La Suprema Corte de Justicia distinguió a la cocinera María Teresa Barbera

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Junto a María Teresa Corradini de Barbera, cocinera, -como a ella le gusta autodenominarse- fueron reconocidas mendocinas por su destacado rol social, político y cultural. La invitación al acto por el Día Internacional de la Mujer fue formulada por el Presidente y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, encabezado por el doctor Jorge Nanclares y fue realizado en el salón del Palacio de Justicia. María Teresa de Barbera, al agradecer la distinción señaló que desde su lugar “siempre he bregado por el cariño y la reunión de la familia que en nuestro caso no está compuesta sólo por hijos y sus descendientes, sino por todos aquellos que colaboran y colaboraron con nuestros emprendimientos. Es decir, siempre he bregado por la inclusión, la consideración y en definitiva, el amor. Mi mayor aspiración, como mujer que llegó a este país en busca de un futuro mejor, es que nadie deba irse tratando de conseguir un mejor pasar. Todos deben quedarse para conseguir lo que buscan en este gran país que es la Argentina”.

Abrió un espacio de gastronomía y vino en Emilio Civit

Se trata de un "Wine & Deli" en el que se pueden degustar los vinos de la Bodega A16 y de algunas otras "bodegas amigas", acompañados por tapas, picadas y delicatessen. Hay un menú variado de tablas, ensaladas, sándwiches y wraps. Además, la materia prima que se usa proviene de la huerta orgánica de la finca fortaleciendo la unión que existe con la bodega. Por otra parte, las instalaciones se encuentran disponibles para la realización de eventos. Abre de lunes a viernes de 10hs a 20hs, y los sábados: 10hs a 15hs - Emilio Civit 701, casi Boulogne Sur Mer, Mendoza.

Ya llega el Rally de las Bodegas 2020

Del 12 al 14 de marzo, se disputará en Mendoza la 18ª edición de esta competencia para vehículos deportivos clásicos, sobre un recorrido de 684 km. La prueba se inicia el jueves 12 desde la céntrica Plaza Independencia con el Desafío Pulenta Estate, con entrada libre para todo el público. Luego el recorrido llevará a las tripulaciones por diversos establecimientos, visitando en la primera etapa las bodegas Dante Robino, Viña Cobos y Trapiche y en la segunda jornada Bressia, Andeluna y Catena Zapata. Participarán 81 tripulaciones y tendrá su punto de largada y llegada en la ciudad de Mendoza. Hoy jueves 12 de 14 a 16 horas, se llevará a cabo la verificación técnica y administrativa en el Hotel Park Hyatt sede del evento, y a las 16:30 el público podrá presenciar el Desafío Pulenta Estate en la Plaza Independencia. La primera etapa largará el viernes 13 a las 08:00 y llevará a los competidores en ruta hacia Cacheuta, Potrerillos y Luján de Cuyo, visitando bodegas de tradición, antes de recrear desde las 18:00 el Concurso de Elegancia RDLB 2020, en el cual se elegirá a los mejores clásicos de esta edición. El sábado 14 desde las 08:00 se iniciará la segunda etapa, en ruta a Chacras de Coria, Ugarteche, Manzano Histórico y Tupungato. Los ganadores recibirán sus trofeos – entre ellos la preciada Copa Malbec Luján de Cuyo- y el aplauso del público frente al Park Hyatt, a las 17:45 en la ceremonia de entrega de premios. Por la noche está prevista la cena de cierre a beneficio de la Fundación CONIN.

Vuelve el Bicity: padeleo, tu ciudad y los mejores vinos

El sábado 4 de abril se realizará una nueva edición de BICITY, un evento deportivo y social que busca promover la actividad física a través del disfrute gastronómico y turístico en nuestra provincia. Comienza con un desayuno en Chacras Park a las 9:30 hs, luego la largada es a las 11 hs rumbo a la Usina de Arte de Municipalidad de Luján de Cuyo. Finalmente la llegada y almuerzo serán en Bodega Renacer en calle Brandsen 1863. Habrá degustación de vinos y delicatessen. El final será con un “after bici” de relax, con la música de Simón Péndola, un show de Flatand BMX, y sorteos. Inscripciones: www.bicity.net - https://www.eventbrite.com.ar/e/bicity-desayuno-bici-almuerzo-tickets-98445877269

Se suspende la Feria Masticar en Buenos Aires por el corona virus

Debido a la pandemia, algunos eventos masivos se han suspendido y reprogramado sin fecha cierta todavía. Es el caso de la Feria Masticar que se realiza habitualmente en Palermo, Buenos Aires, y este año se realizaría del 2 al 5 de abril. En un comunicado en redes sociales los organizadores anunciaron que la feria se realizará la segunda mitad del año, ya que en este contexto no podían asegurar la presencia de invitados internacionales provenientes de muchos lugares de Latinoamérica. Seguiremos atentos para enterarnos de la nueva fecha.

Abrió un nuevo local de "El Asadito"

Se encuentra ubicado en calle Sarmiento, en un flamante edificio especialmente construido para este restaurante. El público podrá seguir disfrutando de su carta con parrilla, empanadas, ensaladas y sus famosos ·"lomitos", además de una gran variedad de vinos. Abre todos los días de 11 a 1:30 am. Sarmiento 755. Tel 0261 331-2222

Napoletano lanza su franquicia

Si soñaste alguna vez con tener tu propio negocio, este fast food de pastas elaboradas a “gusto y piacere” del cliente puede ser una buena oportunidad. Este negocio sirve pastas caseras elaboradas en el momento, en un rápido tiempo de servicio, a gusto del consumidor y a un precio competitivo. La cita para este evento de presentación será el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 19 horas en el Hotel MOD de Ciudad -Federico Moreno 1230-. Los interesados podrán inscribirse a través de este link. “Napoletano busca captar a través de esta presentación inversores para ampliar y desarrollar la marca en Mendoza”, contó Facundo Armentano -socio fundador- y agregó: “Tenemos una experiencia de casi 5 años en la Mendoza y nuestro objetivo es tener por lo menos cinco franquicias en Cuyo durante el 2020, mientras que a nivel nacional queremos instalarnos en Buenos Aires y a nivel internacional buscamos llegar a Chile. Ese es nuestro plan a mediano plazo”, manifestó.

Aceite de oliva, chocolate y vinos en la Enoteca

La Enoteca, Centro Temático del Vino es un espacio de promoción turística y didáctica del Vino Argentino gestionado por el Fondo Vitivinícola Mendoza. Está ubicado en el conjunto del Centro de Congresos y Exposiciones y es el único testimonio arquitectónico en pie de la Quinta Normal, un proyecto visionario que dio origen a la vitivinicultura moderna argentina

Durante todo el año se desarrolla aquí actividades de promoción, cursos de degustación de vinos, maridajes, entre otras iniciativas que buscan acercan el vino a los consumidores. Algunos de los encuentros destacados serán: en Marzo, degustación de vino y aceite de oliva; en Abril, iniciamos los cursos de degustación y llega el ciclo “Inseparables”, con un gran maridaje, Malbec + comida de bodegón. En Mayo, regresa el ciclo “Entre Copa y Copa”, una charla descontracturada para degustar y aprender, esta vez el tema será: Vinos aptos para celíacos; reeditamos un clásico, el taller sobre Blends y un encuentro muy especial: Vino y Chocolate. Más info en su sitio web. http://laenoteca.com.ar/

Seguinos en nuestras redes y enterate de todas las novedades del mundo de la gastronomía.

Instagram @FoodLoversMDZ Facebook FoodLovers.MDZ Twitter @FoodLoversMDZ