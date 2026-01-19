Valenziana Muebles inauguró su local oficial en Mendoza: ¡mirá las fotos!

Valenziana concretó la inauguración oficial de su nuevo local en Mendoza, ubicado en San Martín Sur 1010, en Godoy Cruz . Esta apertura representa un nuevo paso en el plan de expansión nacional de la marca que desde hace más de tres décadas se posiciona como una de las principales firmas argentinas dedicadas al diseño y producción de muebles para todos los ambientes del hogar.

El evento reunió a un nutrido grupo de invitados del ámbito comercial y social, y contó con la presencia de José María Díaz , fundador y presidente de la fábrica Valenziana, cuya planta industrial se encuentra en la localidad de Uranga, Santa Fe.

Durante el encuentro se realizaron distintos sorteos entre los asistentes, quienes recibieron chocolates, vinos y diversos productos. El premio principal de la jornada fue un amplio y elegante sofá, que tuvo como ganadora a Bianca Godoy.

Durante la inauguración, se destacó el carácter estratégico de la llegada a Mendoza, una plaza considerada clave por su crecimiento urbano, su dinamismo comercial y su potencial de desarrollo. En ese sentido, la gerencia del nuevo punto de venta está a cargo de Francisco Schmal Lizaso , oriundo de Olavarría, quien administra la marca en Mendoza y en otros puntos del país.

José María Díaz, fundador y presidente de la fábrica Valenziana, junto a Francisco Schmal Lizaso, oriundo de Olavarría, quien administra la marca en Mendoza y en otros puntos del país.

Schmal Lizaso cuenta con una extensa trayectoria dentro de Valenziana. Su vínculo con la empresa comenzó en 2019, cuando abrió uno de los primeros puntos de venta exclusivos de la marca en Argentina. Posteriormente, sumó sucursales en Tandil y Mar del Plata, todas continúan operativas. En la actualidad, Valenziana cuenta con cerca de 60 sucursales en el país, organizadas bajo un modelo de socios estratégicos que establece una relación directa entre la fábrica y los puntos de venta oficiales.

“La llegada a Mendoza surge como una oportunidad para mostrar la calidad, el diseño y la tecnología de nuestros productos en una ciudad con enorme proyección”, señalaron desde la gerencia local. El nuevo local ofrece una propuesta integral que abarca living, comedor, dormitorios, mobiliario infantil, exterior y soluciones personalizadas para cada espacio del hogar.

sociales valenziana (10) El locan esta ubicado en San Martín Sur 1010, Godoy Cruz, Mendoza. MDZ/ Maru Mena

Qué ofrece Valenziana en Mendoza

Entre los productos exhibidos se destacan sillones con sistemas de reclinación, módulos extensibles, puertos USB integrados y diseños pensados para maximizar el confort. La línea de comedores incluye mesas fijas y extensibles, de madera o vidrio, en distintos formatos, además de sillas con espuma inyectada, una tecnología similar a la utilizada en la industria automotriz, que garantiza mayor durabilidad y comodidad.

sociales valenziana 3 Muebles de industria argentina y certificados de calidad. MDZ/ Maru Mena

El espacio también presenta soluciones innovadoras para dormitorios, como camas multifunción con amplios sistemas de guardado, respaldos con iluminación integrada y cunas evolutivas, un producto emblemático de la marca. Valenziana nació fabricando cunas, un segmento que marcó el origen y la identidad de la empresa, y que aún hoy forma parte central de su catálogo.

Uno de los diferenciales más valorados de la marca es su enfoque en la experiencia de compra personalizada. A través de herramientas de diseño digital, el equipo asesora a los clientes para adaptar cada mueble a las medidas, estilos y necesidades de su hogar, permitiendo elegir telas, colores y configuraciones. A esto se suma un servicio de posventa poco frecuente en el rubro, respaldado por la trazabilidad completa de los materiales utilizados.

sociales valenziana (3) MDZ/ Maru Mena

Una empresa argentina con certificación de calidad

Valenziana es actualmente la única fábrica de muebles de Argentina con triple certificación en normas ISO 9001, 14001 y 45001, lo que avala sus procesos de calidad, gestión ambiental y seguridad laboral. La planta industrial de 20.000 metros cuadrados en Uranga emplea a más de 300 personas y cuenta con tecnología de vanguardia a nivel internacional.

Con esta inauguración, Valenziana consolida su presencia en la región de Cuyo y reafirma su compromiso con el diseño nacional, la innovación tecnológica y la fabricación responsable, acercando a los hogares mendocinos una propuesta que combina funcionalidad, estética y calidad certificada.

sociales valenziana 111 MDZ/ Maru Mena

Las postales de la inauguración

sociales valenziana 0 Francisco Schmal Lizaso, gerente de la sucursal de Valenziana Mendoza, junto a su esposa Marisol y sus hijas Emma y Valentina. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (24) Francisco Schmal Lizaso junto al gran equipo que formó para Valenziana Mendoza. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (26) Bianca Godoy (de falda), la feliz ganadora del premio mayor: un amplio y elegante sofá. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana 1 Gerardo García, Gustavo Arcangioletti y Carla Giudice. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (2) Bianca Godoy, Lucas Salinas y Benjamín. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (4) Raúl Mendez (h), Nery Gómez y Raúl Mendez, de Bodega Mendez de Palmira. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (5) Durante la jornada, los presentes escanearon un código QR para participar de los sorteos. Aquí, Roberto Salinas junto a Micaela Molina. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (6) Fredy Reyes y Naira Zallet junto al artista que pintó un cuadro en vivi: Marcelo Livecof. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (9) Antonella Reinoso, Fernando Ianardi y Santiago. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (11) Los pequeños Bejamín y Santiago constatando la calidad de los muebles de Valenziana. ¡Pura ternura! MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (23) Natalia Aloy, de La Cabaña, junto al feliz ganador de chocolates Guillermo Bartolomeo. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (8) Agustina y David.

sociales valenziana (12) Mónica Kuret, Adriana Triviño y Elizabeth Burgos. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (20) Gloria Gil, Carina Molina y Benjamín. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (21) Aníbal Florentino. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (22) Adrián, Francisco y Germán. MDZ/ Maru Mena

sociales valenziana (15) Macarena Arancibia, Nadia Díaz y Gonzalo Altamira, de JC Lorenzo, posan junto a Francisco Schmal Lizaso.