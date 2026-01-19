Valenziana Muebles inauguró su local oficial en Mendoza: ¡mirá las fotos!
La reconocida marca argentina de mobiliario abrió su nuevo punto de venta en Godoy Cruz, con una propuesta integral de diseño, tecnología y producción nacional certificada.
Valenziana concretó la inauguración oficial de su nuevo local en Mendoza, ubicado en San Martín Sur 1010, en Godoy Cruz. Esta apertura representa un nuevo paso en el plan de expansión nacional de la marca que desde hace más de tres décadas se posiciona como una de las principales firmas argentinas dedicadas al diseño y producción de muebles para todos los ambientes del hogar.
El evento reunió a un nutrido grupo de invitados del ámbito comercial y social, y contó con la presencia de José María Díaz, fundador y presidente de la fábrica Valenziana, cuya planta industrial se encuentra en la localidad de Uranga, Santa Fe.
Durante el encuentro se realizaron distintos sorteos entre los asistentes, quienes recibieron chocolates, vinos y diversos productos. El premio principal de la jornada fue un amplio y elegante sofá, que tuvo como ganadora a Bianca Godoy.
Un nuevo punto de venta en el oeste argentino
Durante la inauguración, se destacó el carácter estratégico de la llegada a Mendoza, una plaza considerada clave por su crecimiento urbano, su dinamismo comercial y su potencial de desarrollo. En ese sentido, la gerencia del nuevo punto de venta está a cargo de Francisco Schmal Lizaso, oriundo de Olavarría, quien administra la marca en Mendoza y en otros puntos del país.
Schmal Lizaso cuenta con una extensa trayectoria dentro de Valenziana. Su vínculo con la empresa comenzó en 2019, cuando abrió uno de los primeros puntos de venta exclusivos de la marca en Argentina. Posteriormente, sumó sucursales en Tandil y Mar del Plata, todas continúan operativas. En la actualidad, Valenziana cuenta con cerca de 60 sucursales en el país, organizadas bajo un modelo de socios estratégicos que establece una relación directa entre la fábrica y los puntos de venta oficiales.
“La llegada a Mendoza surge como una oportunidad para mostrar la calidad, el diseño y la tecnología de nuestros productos en una ciudad con enorme proyección”, señalaron desde la gerencia local. El nuevo local ofrece una propuesta integral que abarca living, comedor, dormitorios, mobiliario infantil, exterior y soluciones personalizadas para cada espacio del hogar.
Qué ofrece Valenziana en Mendoza
Entre los productos exhibidos se destacan sillones con sistemas de reclinación, módulos extensibles, puertos USB integrados y diseños pensados para maximizar el confort. La línea de comedores incluye mesas fijas y extensibles, de madera o vidrio, en distintos formatos, además de sillas con espuma inyectada, una tecnología similar a la utilizada en la industria automotriz, que garantiza mayor durabilidad y comodidad.
El espacio también presenta soluciones innovadoras para dormitorios, como camas multifunción con amplios sistemas de guardado, respaldos con iluminación integrada y cunas evolutivas, un producto emblemático de la marca. Valenziana nació fabricando cunas, un segmento que marcó el origen y la identidad de la empresa, y que aún hoy forma parte central de su catálogo.
Uno de los diferenciales más valorados de la marca es su enfoque en la experiencia de compra personalizada. A través de herramientas de diseño digital, el equipo asesora a los clientes para adaptar cada mueble a las medidas, estilos y necesidades de su hogar, permitiendo elegir telas, colores y configuraciones. A esto se suma un servicio de posventa poco frecuente en el rubro, respaldado por la trazabilidad completa de los materiales utilizados.
Una empresa argentina con certificación de calidad
Valenziana es actualmente la única fábrica de muebles de Argentina con triple certificación en normas ISO 9001, 14001 y 45001, lo que avala sus procesos de calidad, gestión ambiental y seguridad laboral. La planta industrial de 20.000 metros cuadrados en Uranga emplea a más de 300 personas y cuenta con tecnología de vanguardia a nivel internacional.
Con esta inauguración, Valenziana consolida su presencia en la región de Cuyo y reafirma su compromiso con el diseño nacional, la innovación tecnológica y la fabricación responsable, acercando a los hogares mendocinos una propuesta que combina funcionalidad, estética y calidad certificada.