Valentino, el diseñador que convirtió el rojo en sinónimo de alta costura

En el universo de la moda, pocos diseñadores lograron asociar un color a su nombre de manera tan contundente como Valentino Garavani . El célebre modisto italiano, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, construyó una de las casas de moda más influyentes del siglo XX y elevó el rojo a una categoría icónica, al punto de transformarlo en una firma reconocible en todo el mundo: el inconfundible “rojo Valentino”.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, en la región italiana de Lombardía, Valentino fue considerado durante décadas una figura central de la alta costura internacional. Con una trayectoria de más de 45 años al frente de su marca, supo consolidar un estilo elegante, refinado y atemporal, lo que le valió el apodo de “el último emperador” de la moda.

Aunque se retiró oficialmente en 2007, su vínculo con el diseño nunca se interrumpió por completo. Sus creaciones -ricas en detalles, con uso magistral de la organza, los plisados, los drapeados, los volantes, los lazos y las plumas- continúan siendo un referente de sofisticación y permanecen vigentes más allá del paso del tiempo.

Desde muy joven, Valentino mostró una clara inclinación por el mundo de la moda. Con apenas 14 años y el respaldo de su familia, se trasladó a Milán para estudiar en la Escuela del Arte del Figurín. Más tarde completó su formación en París, donde trabajó en los talleres del reconocido Jean Dessès y luego junto a Guy Laroche, dos nombres fundamentales de la alta costura de la época.

En 1960 se instaló definitivamente en Roma, en pleno auge de la llamada “Dolce Vita”. Desde allí inició un ascenso meteórico que lo llevó a vestir a algunas de las mujeres más admiradas del mundo. Figuras como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Grace Kelly frecuentaban su atelier, atraídas por su talento y su sensibilidad estética.

Su consagración llegó en 1962 con la presentación de su primera colección en Florencia, que tuvo un excelente recibimiento. Sin embargo, el verdadero salto internacional se produjo en 1968, cuando Jacqueline Kennedy eligió un vestido suyo para su boda con Aristóteles Onassis, un acontecimiento que colocó definitivamente a Valentino en la cima de la moda mundial.

El rojo, el color emblemático de Valentino

Junto a Giancarlo Giammetti, su socio profesional y sentimental durante varios años, Valentino consolidó el crecimiento de la firma y afianzó su color más emblemático. El propio diseñador relató en diversas ocasiones que su fascinación por ese rojo particular nació durante una función de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Los reconocimientos no tardaron en llegar. En 1967 recibió el prestigioso premio Neiman Marcus, considerado el equivalente al Óscar en el mundo de la moda. A lo largo de su carrera vistió a personalidades como Farah Diba, Noor de Jordania, Nancy Reagan, Jane Fonda, Sofia Loren, Ava Gardner y muchas otras figuras del cine, la política y la realeza.

Durante la década de 1980, Valentino amplió su imperio con nuevas líneas, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores de alta costura en lanzar una colección de denim. En paralelo, fue distinguido oficialmente por el Estado italiano: en 1985 fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y, un año más tarde, Caballero de la República.

Dua Lipa luciendo un diseño de Valentino Durante su concierto Radical Optimism en Milán, Dua Lipa interpretó “A far l’amore comincia tu” de Raffaella Carrá con un look rojo de Valentino. Instagram @maisonvalentino

El adiós de las pasarelas

Su despedida de las pasarelas se concretó en 2008, con un último desfile de alta costura en París que culminó, fiel a su estilo, con una secuencia de vestidos rojos. Un año después, el documental Valentino: The Last Emperor, dirigido por Matt Tyrnauer, retrató su vida profesional y personal, consolidando su figura como una leyenda viva del diseño.

A lo largo de su carrera, vistió a estrellas como Julia Roberts y Jessica Lange en ceremonias de los premios Óscar, así como a reinas y princesas europeas que confiaron en él para sus trajes de boda. Su círculo de amigas, musas y clientas incluyó nombres como Naty Abascal, Gwyneth Paltrow, Olivia Palermo y Marie-Chantal Miller.

El legado de Valentino, profundamente vinculado también a España -país donde recibió la Aguja de Oro en 2004-, continuará más allá de su figura. Aunque el creador ya no esté, su sello permanece intacto: el rojo Valentino seguirá siendo, para siempre, un emblema de elegancia, glamour y excelencia en la historia de la moda.