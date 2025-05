Todas las fotos de la graduación de bachillerato de la infanta Sofía

La infanta Sofía terminó una etapa importante. Se graduó del Bachillerato en Gales, en un acto al que asistieron sus padres, Felipe VI y Letizia, reyes de España . Aunque su hermana mayor, la princesa Leonor, no pudo estar presente físicamente, sí se hizo sentir con un gesto lleno de afecto.

En cuanto al look , la infanta Sofía optó por un mono en rojo con un hombro al descubierto. Sin brillos ni detalles extravagantes más allá de lo llamativo del color. Su cabello cayó suelto, en un lacio natural y optó por un maquillaje sencillo, remarcando sobre todo la mirada.

Aunque no tuvo una cobertura mediática masiva, el momento fue significativo. La graduación en el extranjero, lejos de casa y con exigencias propias de un sistema educativo distinto, fue un logro que su familia no quiso dejar pasar. Y si bien la princesa Leonor no estuvo en la ceremonia, todo indica que el reencuentro entre las hermanas está a la vuelta de la esquina. Después de unos meses separadas, la celebración en casa promete ser tan importante como la que se vivió en Gales.