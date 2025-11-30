Terrarios: el hobby minimalista que vuelve con fuerza y transforma cualquier rincón

En tiempos en los que las “junglas urbanas” dominaron las redes y las casas se llenaron de plantas, muchas personas descubrieron que sostener ese oasis no era tan sencillo: falta de tiempo, espacios reducidos y la dificultad para mantener vivas ciertas especies hicieron que la fiebre verde bajara la intensidad. Frente a ese escenario, los terrarios resurgieron como la alternativa más simple, estética y relajante.

Desde Tramontina destacan que cualquier persona puede crear su propio mini ecosistema en cuestión de minutos: “Con un recipiente de vidrio, piedras y un poco de tierra es posible armar un pequeño jardín que aporta vida y armonía sin exigir demasiados cuidados”.

Un frasco grande, un florero, un acuario pequeño o cualquier contenedor transparente sirve. Lo importante es que deje ver las capas y que tenga el tamaño suficiente para colocar varias plantas si se desea.

Primero se coloca una capa de piedras pequeñas que actúan como drenaje. Sobre ese nivel se hacen pequeños huecos para ubicar las plantas. Las suculentas son las estrellas del terrario por su resistencia y bajo consumo de agua.

3. Incorporar las plantas

Cada suculenta debe colocarse con un poco de sustrato liviano. Una palita ayuda a fijarlas y a agregar más piedras o tierra alrededor para que queden firmes. La cantidad dependerá del espacio disponible.

4. Sumar detalles decorativos

Piedras de río, trozos de roca, dolomitas, corteza de pino o cualquier elemento natural aporta textura y realza la estética del terrario. Además, ayuda a mantener la estructura interna estable.

Desde Tramontina recomiendan contar con algunos básicos para facilitar el armado: una palita pequeña, guantes de jardinería, un pulverizador y la combinación clásica de piedritas más sustrato.

terrario 1

Cuidados esenciales para que dure mucho tiempo