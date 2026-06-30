Té en invierno: por qué esta bebida se convierte en una aliada del bienestar

Cuando las temperaturas descienden, pocas costumbres resultan tan reconfortantes como preparar una taza de té . Ya sea negro, verde, blanco o elaborado a base de hierbas, esta bebida milenaria gana protagonismo durante los meses más fríos gracias a su capacidad para aportar calor, generar sensación de bienestar y acompañar momentos de descanso.

Además de su valor cultural y social, diversos estudios han analizado las propiedades de distintos tipos de té y su posible contribución a una alimentación equilibrada.

Uno de los beneficios más evidentes del té durante el invierno es la sensación térmica que genera. Consumir bebidas calientes puede ayudar a elevar temporalmente la temperatura corporal y brindar una sensación de confort, especialmente en las primeras horas de la mañana o durante las noches más frías.

Aunque el efecto es transitorio, muchas personas encuentran en el té una forma sencilla de hacer más llevaderas las jornadas invernales.

Durante los meses fríos suele disminuir la sensación de sed, lo que lleva a muchas personas a consumir menos líquidos que en verano.

Sin embargo, el organismo continúa necesitando una hidratación adecuada para cumplir funciones esenciales como la regulación de la temperatura corporal, la digestión y el transporte de nutrientes.

El té aparece entonces como una alternativa atractiva para incorporar líquidos a lo largo del día, especialmente para quienes encuentran difícil beber agua en invierno.

El té, rico en antioxidantes

Las variedades tradicionales, como el té verde y el té negro, contienen compuestos antioxidantes conocidos como polifenoles. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso natural asociado al envejecimiento celular y a diversos factores ambientales.

Aunque el té no reemplaza una alimentación saludable, puede formar parte de hábitos que contribuyan al bienestar general.

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Un aliado para los momentos de pausa

Más allá de sus propiedades nutricionales, el ritual de preparar y disfrutar una taza de té también tiene efectos positivos desde el punto de vista emocional.

En medio de jornadas laborales intensas o rutinas aceleradas, detenerse unos minutos para tomar una infusión puede favorecer momentos de relajación y desconexión.

La experiencia sensorial que aportan los aromas, sabores y el calor de la bebida suele asociarse con sensaciones de calma y bienestar.

Qué tipo de té elegir

La elección depende principalmente de los gustos personales y del momento del día.

Té verde: se caracteriza por su sabor suave y su alto contenido de antioxidantes.

Té negro: posee un sabor más intenso y suele ser una de las variedades más consumidas durante el desayuno.

Té blanco: es una de las opciones más delicadas y aromáticas.

Té de jengibre: muy elegido en invierno por su sabor especiado.

Té de manzanilla: tradicionalmente asociado a momentos de relajación.

Té de menta: refrescante y aromático, incluso durante los meses fríos.

Una tradición que atraviesa generaciones

El consumo de té forma parte de la cultura de numerosos países desde hace siglos y continúa vigente en la actualidad. En Argentina, aunque el mate sigue siendo la infusión más popular, el té gana cada vez más espacio entre quienes buscan una bebida caliente para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante la jornada laboral.

Durante el invierno, una simple taza puede convertirse en mucho más que una bebida: un momento de abrigo, descanso y bienestar en medio de los días más fríos del año.