Seis consejos para cortar el césped mojado

Después de una gran lluvia ¿conviene cortar el césped? En esta nota, una serie de consejos para evitar daños en tu jardín.

Más allá de que es posible hacerlo lo más recomendable es no cortar el césped cuando la tierra y el pasto están muy mojados. Foto: @ mgsimonovich

Si te gusta cortar el césped ante todo es importante saber que el corte nunca será tan bueno como cuando el césped está completamente seco. Cortar el césped mojado no es la mejor opción, pero a veces la gente no tiene otra opción.

¿Cómo hacer, por ejemplo, luego de la reciente tormenta de Santa Rosa, por la cual en algunos lugares hubo lluvias permanentes durante más de 48 horas?

CESPED MOJADO El césped muy mojado: te contamos cómo conviene cuidarlo.

Tips a tener en cuenta Para cortar el césped mojado hay que tener en cuenta los siguientes consejos de expertos:

Probar el suelo. Antes de cortar el pasto primero hay que probar si el calzado se empapa al caminar sobre el mismo. Si resulta así mejor cortarlo después porque en esas condiciones hará más daño que bien y contribuirá a que el pasto se vea peor. Eliminar el exceso de agua del césped . Esto se hace pasando una manguera extendida en forma horizontal sobre el césped mojado para intentar eliminar la mayor cantidad de agua posible. Y dirigir el agua hacia una zona del jardín donde pueda ser absorbida. Y luego corroborar si están dadas las condiciones para cortar el césped. Cortacésped : asegurarse de que sus cuchillas estén afiladas mojado con la máquina eléctrica de cortar césped es más difícil que hacerlo con el pasto seco e implica someter a esta herramienta a un mayor esfuerzo para cumplir su labor. Una solución es afilar las cuchillas porque eso ayudará a reducir la presión sobre la herramienta y a cortar el césped con mayor facilidad. Empezar cortando una hilera pequeña y avanzar despacio . Si el cortacésped muestra dificultades, entonces detenerlo y esperar hasta que el césped esté más seco; de lo contrario, la herramienta se podría sobrecalentar y romperse. Vaciar la cesta recolectora de césped con frecuencia . No esperar que se llene, para así evitar que la plataforma de corte (donde se encuentran las cuchillas) se obstruya. Limpiar el cortacésped después de usarlo. Hacerlo más a fondo si se corta el pasto en condiciones de humedad porque el césped mojado puede acumularse en la parte inferior del cortacésped y obstruir las entradas de aire y los filtros. Por supuesto, asegurarse de que el aparato esté desconectado.