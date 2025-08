Receta express de budín de limón con glaseado blanco para compartir

El budín de limón es ese clásico infalible que no te falla ni en invierno ni en verano. Perfecto para una merienda o para llevar a la oficina. La receta no requiere de batidora, no exige pasos complicados, y su resultado queda increíblemente húmedo. Así que, si le das la oportunidad, de seguro te va a encantar.