Quiénes son las leyendas del fútbol que jugarán un partido con entrada gratis
El evento será el 9 de enero y ha copado la atención de los amantes del fútbol que veranean en Punta del Este. En la nota, los pormenores.
Se trata de una de las noticias del momento en Punta del Este. Es que tanto el pueblo uruguayo como el argentino es fanático del fútbol, y el hecho de que se haya organizado un evento de estas características con entrada gratuita tiene fascinados a grandes y chicos.
Los integrantes de las selecciones de Leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Asociación del Fútbol Argentino se verán las caras en un encuentro especial que se desarrollará los días 8 y 9 de enero de 2026 en Punta del Este, en el marco del evento Leyendas 2026.
Dónde será el encuentro de las Leyendas del fútbol
El clásico rioplatense tendrá como punto culminante un partido de leyendas que se disputará en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Playa Mansa, Punta del Este, reuniendo a grandes figuras que marcaron una época en ambas selecciones nacionales. La actividad combinará fútbol y cercanía del público con grandes glorias internacionales.
En representación de Uruguay, dirán presente destacadas figuras que dejaron su huella en la historia reciente de la Celeste, como Diego Forlán, Mauricio Victorino, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Juan Castillo, Jorge Fucile, Diego “Ruso” Pérez, Diego Godín, Diego Lugano y Walter Gargano.
Por el lado de Argentina, el equipo de leyendas contará con la participación de reconocidos exfutbolistas de trayectoria internacional, entre ellos Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega, quienes volverán a compartir la cancha en un nuevo capítulo del clásico rioplatense.
Este encuentro tendrá lugar el viernes 9 de enero, día en el que se desarrollarán distintas actividades que incluirán una instancia de meet & greet para el público y el esperado partido en la playa desde las 19h. El día previo se realizará una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este a las 19.30h, en la que participarán las leyendas uruguayas y argentinas, autoridades de AUF y autoridades municipales.
Cabe destacar que el partido será con acceso libre, permitiendo al público acceder a una experiencia única que incluye la posibilidad de compartir momentos con sus ídolos y presenciar un nuevo capítulo del histórico cruce entre Uruguay y Argentina.
"Leyendas 2026 será una oportunidad para volver a disfrutar de referentes históricos del fútbol argentino y uruguayo, celebrando el deporte y reafirmando los valores de solidaridad y compromiso social que promueven la Albiceleste y la Celeste. La Asociación Uruguaya de Fútbol proyecta realizar más partidos con sus Leyendas, por varias partes del territorio nacional y este será ni más ni menos que el puntapié inicial", explicaron desde la organización.