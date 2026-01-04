Quiénes son las leyendas del fútbol que jugarán un partido con entrada gratis

Se trata de una de las noticias del momento en Punta del Este . Es que tanto el pueblo uruguayo como el argentino es fanático del fútbol , y el hecho de que se haya organizado un evento de estas características con entrada gratuita tiene fascinados a grandes y chicos.

Los integrantes de las selecciones de Leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Asociación del Fútbol Argentino se verán las caras en un encuentro especial que se desarrollará los días 8 y 9 de enero de 2026 en Punta del Este, en el marco del evento Leyendas 2026 .

Diego Forlán es uno de los máximos ídolos del fútbol para los uruguayos. Foto: Archivo

El clásico rioplatense tendrá como punto culminante un partido de leyendas que se disputará en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Playa Mansa , Punta del Este, reuniendo a grandes figuras que marcaron una época en ambas selecciones nacionales. La actividad combinará fútbol y cercanía del público con grandes glorias internacionales.

En representación de Uruguay , dirán presente destacadas figuras que dejaron su huella en la historia reciente de la Celeste, como Diego Forlán, Mauricio Victorino, Cristian “Cebolla” Rodríguez , Juan Castillo, Jorge Fucile, Diego “Ruso” Pérez, Diego Godín, Diego Lugano y Walter Gargano .

Por el lado de Argentina , el equipo de leyendas contará con la participación de reconocidos exfutbolistas de trayectoria internacional, entre ellos Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega , quienes volverán a compartir la cancha en un nuevo capítulo del clásico rioplatense.

auf-vs-arg-noticia La imagen oficial que acompaña el evento.

Este encuentro tendrá lugar el viernes 9 de enero, día en el que se desarrollarán distintas actividades que incluirán una instancia de meet & greet para el público y el esperado partido en la playa desde las 19h. El día previo se realizará una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este a las 19.30h, en la que participarán las leyendas uruguayas y argentinas, autoridades de AUF y autoridades municipales.

Cabe destacar que el partido será con acceso libre, permitiendo al público acceder a una experiencia única que incluye la posibilidad de compartir momentos con sus ídolos y presenciar un nuevo capítulo del histórico cruce entre Uruguay y Argentina.

"Leyendas 2026 será una oportunidad para volver a disfrutar de referentes históricos del fútbol argentino y uruguayo, celebrando el deporte y reafirmando los valores de solidaridad y compromiso social que promueven la Albiceleste y la Celeste. La Asociación Uruguaya de Fútbol proyecta realizar más partidos con sus Leyendas, por varias partes del territorio nacional y este será ni más ni menos que el puntapié inicial", explicaron desde la organización.