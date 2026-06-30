Quién es Graciela Hisa: la elegida por el Gobierno para llevar la cocina de un gran polo de eventos

La empresaria gastronómica mendocina Graciela Josefina Hisa Logrippo fue adjudicataria de la concesión para la explotación comercial del servicio de restaurante, confitería, cafetería y catering para eventos del Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit y del Auditorio Ángel Bustelo, dos de los espacios más importantes para el turismo de reuniones y la realización de grandes eventos en Mendoza.

La decisión fue oficializada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) mediante la Resolución 253/26, poniendo fin al proceso de licitación pública convocado para definir la nueva administración del servicio gastronómico.

El procedimiento licitatorio contempló todas las etapas previstas por la normativa administrativa. Tras la convocatoria pública y la publicación del llamado, se recibieron las ofertas de los interesados, que posteriormente fueron sometidas a un análisis técnico, económico y jurídico por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de la Asesoría Letrada del organismo. Durante el proceso se evaluaron aspectos como la calidad de la propuesta gastronómica, el equipamiento previsto, la organización del servicio, los antecedentes comerciales, la incorporación de criterios de sostenibilidad y la oferta económica, de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de bases y condiciones.

La licitación despertó interés entre distintos operadores del sector. Siete proveedores manifestaron inicialmente su intención de participar, aunque finalmente sólo tres presentaron ofertas. Dos de ellas fueron desestimadas por incumplimientos administrativos, entre ellos la falta del certificado obligatorio de visita al predio y deficiencias en la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta. Aun considerando esas propuestas, la Comisión Evaluadora concluyó que la presentada por Graciela Hisa era la más conveniente tanto desde el punto de vista técnico como económico, recomendando su adjudicación definitiva.

La nueva concesión tendrá una duración de 48 meses y permitirá brindar servicios gastronómicos permanentes tanto al público que recorre el Barrio Cívico y la Plaza del Vino como a quienes asisten diariamente al Centro de Congresos y al Auditorio Ángel Bustelo. Además, Hisa tendrá a su cargo el servicio de catering para congresos, convenciones, ferias, espectáculos y múltiples actividades que se desarrollan en ambos complejos, considerados estratégicos para el turismo de reuniones de la provincia.

El espacio que ha sido concesionado. Gobierno

Quién es Graciela Hisa y por qué el mundo de la gastronomía de Mendoza la aplaude

Hablar de Graciela Hisa es hablar de una de las grandes referentes de la gastronomía mendocina. Con más de tres décadas de trayectoria, la chef oriunda de Tunuyán construyó una sólida carrera en el mundo del catering y los grandes eventos, hasta convertirse en una figura de consulta obligada cuando se trata de organizar servicios gastronómicos de alta complejidad.

Su filosofía, basada en el respeto por el producto, la cocina de identidad y la excelencia en el servicio, la llevó a posicionarse entre las cocineras más prestigiosas de la provincia, acompañando además el crecimiento de la enogastronomía y del turismo del vino en Mendoza.

Desde comienzos de la década de 1990, Hisa y su equipo han estado al frente de miles de celebraciones privadas y corporativas. Casamientos, cumpleaños de 15, aniversarios, congresos, convenciones y encuentros empresariales forman parte de un recorrido profesional marcado por la capacidad de atender eventos de gran escala sin perder la calidad del servicio.

Graciela Hisa, entrevistada en los estudios de MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Graciela también tiene experiencia en el mundo de los restaurantes, ya que hoy lleva adelante Esencia Espacio, ubicado en Vista Flores, departamento de Tunuyán, en el corazón del Valle de Uco. Se trata de un proyecto que inauguró en 2021 con la idea de reunir gastronomía, vino y arte, y posee una carta suculenta y familiar, de raíces de inmigrantes mixturada con el producto local.

A lo largo de su carrera, Graciela también ha cocinado para presidentes argentinos, artistas internacionales y delegaciones oficiales, consolidando una reputación basada en la organización, la logística y la atención a los detalles, virtudes que la convirtieron en una de las chefs más requeridas para las ocasiones más importantes de Mendoza.

Uno de los mayores desafíos que ha asumido de manera recurrente ha sido la organización gastronómica de los tradicionales almuerzos vendimiales, considerados entre los acontecimientos sociales e institucionales más relevantes de la provincia. Estos encuentros reúnen a autoridades, empresarios, referentes de la vitivinicultura e invitados especiales, y exigen una coordinación minuciosa para servir cientos de cubiertos con estándares de alta cocina. La participación sostenida de Graciela Hisa en este tipo de celebraciones, así como en otros eventos emblemáticos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, ratifica el reconocimiento que ha alcanzado dentro de la gastronomía mendocina y la confianza que distintas instituciones depositan en su experiencia.

Esta adjudicación representa un nuevo desafío para la empresaria, que asumirá la responsabilidad de renovar la propuesta gastronómica de uno de los principales polos de eventos de Mendoza. Desde el Gobierno provincial destacan que la incorporación de una operadora con amplia experiencia permitirá fortalecer la infraestructura de servicios que acompaña la actividad turística, cultural y empresarial, contribuyendo a mejorar la experiencia de miles de asistentes que cada año participan en congresos, convenciones, espectáculos y reuniones de negocios en el Centro de Congresos y Exposiciones y el Auditorio Ángel Bustelo.