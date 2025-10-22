Por qué muchos se exaltan al darse cuenta de que quedan dos meses para que termine el año

La llegada del fin de año despierta ansiedad, balances y sensación de tiempo perdido. Qué explica la ciencia.

Muchos se desesperan al saber que el fin de año está a la vuelta de la esquina.

Cada octubre, una frase comienza a repetirse en charlas, redes sociales y oficinas: “¡No puedo creer que el año ya se esté terminando!”. Esa sensación de que el tiempo “vuela” genera en muchas personas una mezcla de ansiedad, nostalgia y urgencia. La ciencia explica que este fenómeno tiene una base emocional y cognitiva que va mucho más allá del calendario.

De acuerdo con estudios del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, la percepción del paso del tiempo está directamente relacionada con las emociones y el nivel de estrés. En los períodos de alta exigencia -como los últimos meses del año-, el cerebro tiende a acelerar la percepción temporal, provocando la sensación de que los días se acortan.

mal humor (3) Fin de año y el momento del balance Además, el cierre del año activa un proceso de balance personal. “El cerebro organiza los recuerdos en ciclos. Cuando percibimos que el año termina, realizamos una evaluación inconsciente de los objetivos alcanzados y pendientes, lo que puede generar frustración o apuro”, explican especialistas de la Universidad de Harvard en un estudio sobre bienestar emocional.

Esta percepción se intensifica por la aceleración del ritmo social típica de noviembre y diciembre. Aumentan las demandas laborales, escolares y familiares, y con ellas los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Las redes sociales también juegan su papel: los balances públicos, las fotos de viajes o las celebraciones ajenas pueden potenciar la sensación de “no haber hecho suficiente”.

mal humor (6) El calor y el estado de ánimo A nivel fisiológico, la llegada del calor y los días más largos también influyen en el estado de ánimo. Según una investigación de la American Psychological Association (APA), los cambios estacionales pueden afectar los ritmos biológicos y alterar la calidad del descanso, lo que incrementa la irritabilidad y la fatiga mental.