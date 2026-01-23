¡No la tires! Una manguera vieja puede tener una nueva vida: 5 ideas prácticas y sustentables

Una manguera en desuso puede transformarse en una aliada del jardín con ideas simples y fáciles de aplicar.

Antes de tirar una manguera vieja conviene saber que puede tener una segunda vida. Cada vez más personas apuestan por la reutilización de objetos del hogar como una forma simple de reducir residuos y cuidar el ambiente. Reutilizar mangueras viejas también permite ahorrar agua, proteger las plantas del jardín y sumar soluciones prácticas en casa sin inversión extra.

Riego por goteo Uno de los usos más prácticos es convertirla en un sistema de riego por goteo. Con pequeños orificios a lo largo del tubo, el agua se distribuye de manera lenta y directa sobre la tierra, lo que mejora la hidratación de las plantas y evita el desperdicio.

riego goteo Es posible convertir una manguera vieja o muy usada en un sistema de riego por goteo eficiente. Fotos: portalfruticola.com y futurecdn.net.

Para proteger herramientas Las mangueras viejas también pueden utilizarse como protectores para herramientas de jardín. Cortadas en tramos y abiertas a lo largo, sirven para cubrir filos de tijeras, serruchos o podadoras, evitando accidentes y protegiendo las hojas del desgaste y la humedad.

Otro uso práctico es mejorar el agarre de herramientas y objetos, colocando trozos de manguera sobre mangos de palas, baldes o carretillas aporta mayor comodidad, reduce el deslizamiento y protege las manos durante tareas prolongadas.