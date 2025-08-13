Natalia Oreiro en Londres: mirá cómo se vistió

No te pierdas las fotos del look relajado y cool de Natalia Oreiro para recorrer ferias, cafés y librerías en uno de los barrios más trendy del mundo.

Así fue el look de Natalia en Londres.

Natalia Oreiro recorrió Londres junto a amigas, y compartió su tarde entre librerías, cafés y moda. Visitó Hatchards y The Notting Hill Bookshop, ambas icónicas por su historia literaria y encanto vintage. Subió fotos desde ferias de ropa vintage, cafeterías y librerías emblemáticas.

Su look contó con el estilo bohemio chic, en el cual lució una camisa denim celeste con bordados florales en mangas y pecho, abotonada al frente. La combinó con pantalones marrones oscuros, corte recto y acabado relajado. Sumó una gorra escocesa de cuadros naranjas y amarillos, y anteojos de sol para adaptarse al clima británico. Ese accesorio colorido rompió con la paleta neutra y le dio dinamismo al conjunto.

Además, Natalia llevó una chaqueta ligera verde militar y zapatillas deportivo verde oliva. El bolso tipo tote estampado completó la estética relajada del look, con toques bien vintage.

Durante ese paseo, Natalia probó delicias locales como donas glaseadas con crema y frambuesas, visitó un café en un restaurante inspirado en Bombay, y se fotografió con bolsas de libros en mano. Comentó entre risas: “No compré nada… livianísima”, mientras caminaba con dos bolsas en las manos.