Más de 200 personas harán un trekking bajo la luz de la luna llena: cómo participar

La actividad gratuita promete combinar naturaleza, seguridad y una experiencia espiritual única rumbo a la Piedra de Isidris. Los detalles del trekking.

Ya hay más de 200 inscriptos para participar del trekking.

Lo que empezó hace tres años como una propuesta simple para promover el bienestar, el deporte y la conexión con el entorno natural, hoy se convirtió en un fenómeno provincial. Más de 200 mendocinos ya se inscribieron para participar del gran Trekking Nocturno bajo la primera luna llena de 2026, una experiencia gratuita que se realizará el sábado 3 de enero y que promete marcar un hito en el calendario outdoor de Mendoza.

piedra de isidris.jpg Una travesía que une movimiento, energía y conexión espiritual La actividad será guiada por Fernando Alberto Cartofiel, experto en seguridad, profesor de Artes Marciales y Hatha Yoga, y referente en la conducción de grupos de trekking. Su propuesta va más allá de una caminata nocturna: plantea un encuentro integral entre cuerpo, mente y naturaleza, en un marco de renovación energética que suele asociarse al inicio del año.

El recorrido tendrá como destino la Piedra de Isidris, uno de los enclaves más enigmáticos y visitados por quienes buscan experiencias vinculadas al mundo espiritual. Este sitio, ubicado en la zona del Cerro Arco, es considerado un centro energético y ha cobrado reconocimiento internacional gracias a distintos libros y relatos que lo vinculan con la llamada “Ciudad de Luz Intraterrena”.

Seguridad, liderazgo y una experiencia apta para todos Cartofiel destaca que la experiencia está diseñada bajo estrictas normas de seguridad aplicadas al entorno natural, con señalización, acompañamiento y cuidados especiales para garantizar un recorrido accesible a todo tipo de participantes.

“Buscamos que el mendocino recupere el contacto con su entorno de una manera segura y consciente. No es solo caminar; es dominar el entorno y disfrutar de la calma que solo la montaña y la luna pueden darnos, en una profunda comunión espiritual y energética con estos lugares maravillosos”, señala el instructor.