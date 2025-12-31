Más de 200 personas harán un trekking bajo la luz de la luna llena: cómo participar
La actividad gratuita promete combinar naturaleza, seguridad y una experiencia espiritual única rumbo a la Piedra de Isidris. Los detalles del trekking.
Lo que empezó hace tres años como una propuesta simple para promover el bienestar, el deporte y la conexión con el entorno natural, hoy se convirtió en un fenómeno provincial. Más de 200 mendocinos ya se inscribieron para participar del gran Trekking Nocturno bajo la primera luna llena de 2026, una experiencia gratuita que se realizará el sábado 3 de enero y que promete marcar un hito en el calendario outdoor de Mendoza.
Una travesía que une movimiento, energía y conexión espiritual
La actividad será guiada por Fernando Alberto Cartofiel, experto en seguridad, profesor de Artes Marciales y Hatha Yoga, y referente en la conducción de grupos de trekking. Su propuesta va más allá de una caminata nocturna: plantea un encuentro integral entre cuerpo, mente y naturaleza, en un marco de renovación energética que suele asociarse al inicio del año.
El recorrido tendrá como destino la Piedra de Isidris, uno de los enclaves más enigmáticos y visitados por quienes buscan experiencias vinculadas al mundo espiritual. Este sitio, ubicado en la zona del Cerro Arco, es considerado un centro energético y ha cobrado reconocimiento internacional gracias a distintos libros y relatos que lo vinculan con la llamada “Ciudad de Luz Intraterrena”.
Seguridad, liderazgo y una experiencia apta para todos
Cartofiel destaca que la experiencia está diseñada bajo estrictas normas de seguridad aplicadas al entorno natural, con señalización, acompañamiento y cuidados especiales para garantizar un recorrido accesible a todo tipo de participantes.
“Buscamos que el mendocino recupere el contacto con su entorno de una manera segura y consciente. No es solo caminar; es dominar el entorno y disfrutar de la calma que solo la montaña y la luna pueden darnos, en una profunda comunión espiritual y energética con estos lugares maravillosos”, señala el instructor.
El trekking está pensado para todo nivel físico, por lo que pueden sumarse tanto caminantes experimentados como personas que buscan iniciarse en este tipo de actividades.
Un evento que crece y fortalece a la comunidad
El éxito de la convocatoria anticipa un evento que combina bienestar físico, salud mental post-fiestas y la posibilidad de comenzar el año con un momento de introspección y aire libre.
La participación es gratuita, algo que potencia el carácter comunitario de la propuesta y amplía su alcance.
Detalles del evento
- Fecha: sábado 3 de enero de 2026
- Lugar de encuentro: playón de estacionamiento de Cerro Arco, a las 20:00
- Costo: gratuito (requiere inscripción previa)
- Inscripción: vía WhatsApp al 261 4676455