Los muebles de jardín más recomendados de la actualidad
Cómo elegir muebles de exterior que le aporten encanto y elegancia a tu estilo de vida y cómo diseñar un patio perfecto todo el año.
Invertir en buenos muebles de exterior puede transformar un patio o jardín, a lo largo de todo el año y no siempre ésto depende de la cantidad de dinero que se disponga, sino más bien en la capacidad de primero distinguir la calidad que requieren los muebles, para luego invertir en los mismos.
Estos muebles de exterior son de mimbre y de madera de acacia y eucalipto, lo que logra un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. Créditos: Joss & Main
Te Podría Interesar
Un análisis actualizado de las tendencias y materiales que lideran el mercado de muebles para jardines y patio a nivel global.
Mejores categorías de muebles de exterior (y cómo elegirlos)
- Mesas y sillas para exterior. La base de cualquier patio: disponibles en madera, aluminio o acero. Ideales para cenas al aire libre.
- Juegos bistró. Perfectos para balcones o espacios pequeños. Le suman encanto.
- Muebles de mimbre y ratán. El mimbre es el tejido; el ratán, el material. Hoy predominan las versiones en ratán sintético, resistentes al agua y de bajo mantenimiento.
- Muebles metálicos. El hierro forjado dura décadas, mientras que el aluminio es ligero, económico y resistente al óxido, ideal para climas húmedos.
- Sofás de exterior. Confort de sala llevado al exterior. Cada vez más accesibles y perfectos para recibir invitados.
¿Cómo elegirlos? Si el objetivo es recibir familiares y amigos, una buena elección consiste en una mesa grande con varios bancos.
Si lo que se busca es el relax elegir una chaise longue de exterior o una silla Adirondack para jardín, para así tener un rincón íntimo de lectura.
Para zonas de piscina las mejores opciones son los materiales ligeros, como también las telas de secado rápido y resistentes al agua.
Mejores maderas para exterior
- Teca. La más resistente y duradera. Ideal para exteriores. Procede de Indonesia.
- Acacia. Alternativa económica y resistente, aunque con menos longevidad que la teca.
Dos sillones de madera para exterior. Créditos: Target
¿Es bueno el aluminio para exteriores?
Sí: es ligero, fuerte, económico y no se oxida. Perfecto para climas húmedos, aunque menos adecuado para jardines tradicionales.
Con el cuidado adecuado, los muebles exteriores pueden acompañarte durante muchos años.