Los muebles de jardín más recomendados de la actualidad

Invertir en buenos muebles de exterior puede transformar un patio o jardín , a lo largo de todo el año y no siempre ésto depende de la cantidad de dinero que se disponga, sino más bien en la capacidad de primero distinguir la calidad que requieren los muebles , para luego invertir en los mismos.

Estos muebles de exterior son de mimbre y de madera de acacia y eucalipto, lo que logra un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. Créditos: Joss & Main

Un análisis actualizado de las tendencias y materiales que lideran el mercado de muebles para jardin es y patio a nivel global.

¿Cómo elegirlos? Si el objetivo es recibir familiares y amigos, una buena elección consiste en una mesa grande con varios bancos.

Si lo que se busca es el relax elegir una chaise longue de exterior o una silla Adirondack para jardín, para así tener un rincón íntimo de lectura.

Para zonas de piscina las mejores opciones son los materiales ligeros, como también las telas de secado rápido y resistentes al agua.

Mejores maderas para exterior

Teca. La más resistente y duradera. Ideal para exterior es. Procede de Indonesia.

es. Procede de Indonesia. Acacia. Alternativa económica y resistente, aunque con menos longevidad que la teca. madera Dos sillones de madera para exterior. Créditos: Target

¿Es bueno el aluminio para exteriores?

Sí: es ligero, fuerte, económico y no se oxida. Perfecto para climas húmedos, aunque menos adecuado para jardines tradicionales.

Con el cuidado adecuado, los muebles exteriores pueden acompañarte durante muchos años.