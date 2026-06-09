Los jóvenes ya no descartan enamorarse de una IA: qué revela una nueva encuesta

La inteligencia artificial ya no solo se utiliza para trabajar, estudiar o resolver tareas cotidianas. Cada vez más personas recurren a estas herramientas para conversar, buscar compañía e incluso establecer vínculos emocionales. En ese contexto, una reciente encuesta internacional mostró que las generaciones más jóvenes perciben con mayor naturalidad la posibilidad de desarrollar relaciones afectivas con sistemas de IA .

Los resultados del estudio , realizado por la empresa de sondeos YouGov, fueron difundidos por la agencia AFP y reflejan un cambio cultural que comienza a observarse en distintas partes del mundo. La investigación analizó las opiniones de miles de personas sobre el papel que podrían desempeñar los llamados "compañeros íntimos de inteligencia artificial" durante los próximos años.

De acuerdo con los datos relevados, cerca de la mitad de las personas menores de 35 años considera que las relaciones con inteligencia artificial podrían contribuir positivamente al bienestar y la felicidad en la próxima década.

La percepción cambia notablemente entre los grupos de mayor edad. A medida que aumenta la edad de los encuestados, disminuye el nivel de confianza en este tipo de vínculos, hasta llegar a porcentajes considerablemente más bajos entre los mayores de 55 años.

Los especialistas observan que esta diferencia generacional podría estar relacionada con la familiaridad que tienen los jóvenes con las nuevas tecnologías y con la forma en que incorporan las herramientas digitales a su vida cotidiana.

Chatbots, compañía emocional y nuevas formas de relacionarse

El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados ha impulsado el crecimiento de plataformas capaces de mantener conversaciones prolongadas, recordar información personal y ofrecer respuestas emocionalmente personalizadas.

Esto llevó a que muchas personas utilicen chatbots no solo como asistentes virtuales, sino también como espacios de contención emocional o compañía cotidiana.

La tendencia abrió un debate sobre el impacto que estas tecnologías podrían tener en las relaciones humanas tradicionales, especialmente entre quienes buscan apoyo emocional, amistad o compañía.

Una brecha cultural entre Oriente y Occidente

La encuesta también detectó diferencias significativas entre regiones del mundo. Los países asiáticos mostraron una mayor aceptación hacia la posibilidad de establecer vínculos afectivos o románticos mediados por inteligencia artificial. En cambio, en varias naciones occidentales predominó una visión más cautelosa sobre este fenómeno.

Según los autores del estudio, mientras una parte importante del público occidental sigue considerando que la tecnología podría reemplazar aspectos esenciales de las relaciones humanas, en varios países asiáticos existe una mayor predisposición a integrar estas herramientas en la vida personal.

inteligencia artificial 5 Shutterstock

El debate sobre los riesgos

El crecimiento de este tipo de interacciones también despertó preocupaciones entre especialistas y organismos de control. En los últimos años se multiplicaron las investigaciones sobre el impacto psicológico que pueden tener los chatbots en personas vulnerables, especialmente adolescentes y usuarios que atraviesan situaciones de soledad o problemas de salud mental.

Por ese motivo, distintas autoridades regulatorias comenzaron a solicitar información a las principales empresas tecnológicas sobre los mecanismos de supervisión y seguridad implementados en plataformas que simulan relaciones humanas.

Un cambio que recién comienza

Aunque las relaciones sentimentales con inteligencia artificial todavía generan controversia, los resultados de la encuesta muestran que las nuevas generaciones parecen estar redefiniendo los límites de la interacción entre humanos y tecnología.

La expansión de la inteligencia artificial plantea preguntas que hasta hace pocos años parecían propias de la ciencia ficción: qué significa una relación, qué lugar ocupa la compañía emocional y hasta dónde pueden llegar los vínculos con máquinas diseñadas para comprender y responder a las emociones humanas.

Mientras la tecnología continúa avanzando, el debate sobre su papel en la vida afectiva promete ocupar un lugar cada vez más importante en la conversación pública.