Los baños alfombrados son del pasado, pero ¿por qué están volviendo?

Los baños alfombrados son cosa del pasado (de moda en los años 80 y 90), poco prácticos y feos. Lo cierto es que en algunas redes sociales, como Instagram, aún siguen apareciendo, entonces significa que se puede considerar su uso. Preguntas: hasta qué punto puede ser un regreso y si es una alternativa válida en el diseño de interiores.

Surgieron por primera vez en la década de 1950 y se popularizaron con fuerza en los años 70 y 80. Fue una tendencia en los 80 y siendo el 2025 el año de “los regresos” es que en los últimos tiempos existen casos que parecieran marcar un regreso de esta moda en “pequeñas dosis” por decirlo de alguna forma.

Crédito de la imagen: Louise Jones

Una alfombra tiene el efecto de suavizar una habitación, de hacerla más cálida y por supuesto, más cómoda. Sobre su uso hay motivos y explicaciones, como por ejemplo incorporar alfombras por su encanto nostálgico.

Obras de arte en el baño

Al igual que cualquier otra habitación también es posible incorporar en el baño alfombras y obras de arte

Crédito de la imagen: Christopher Horwood

Aunque no todos los baños alfombrados son elegantes, cuando se decoran con simpatía y practicidad pueden resultar muy encantadores.

Sin embargo, si la preocupación es la escasa probabilidad de que la humedad de un baño pueda arruinar las alfombras allí instaladas podría valer la pena considerar ideas de alfombras de baño de bajo mantenimiento, como también mantener el espacio con las ventanas abiertas y con ventilación.