La forma adecuada de conservar los huevos para mantener su frescura y seguridad

La correcta conservación de los huevos es fundamental para garantizar su frescura y seguridad alimentaria. Aunque muchas personas suelen almacenar los huevos fuera de la heladera, expertos en seguridad alimentaria recomiendan mantenerlos en condiciones específicas para prolongar su vida útil y evitar posibles contaminaciones.

Se aconseja colocar los huevos con la punta hacia abajo. Esta posición permite que la yema se mantenga centrada, evitando que toque la cáscara y reduzca el riesgo de contaminación por bacterias.

Es preferible no lavarlos antes de guardarlos, ya que tienen una capa llamada cutícula que los protege de bacterias. Al lavarlos, se elimina esa capa y se permite que bacterias entren más fácilmente. Lo ideal es lavarlo solo justo antes de usarlos.

El color de los huevos no hace a la calidad de los mismos.

Según los expertos, no pasa nada si los huevos no se refrigeran porque tienen una capa protectora natural que los mantiene frescos.

Otra de las controversias que despiertan los huevos es por su color. Muchos creen que el color de la cáscara afecta la calidad del mismo. Los marrones y blancos son nutricionalmente iguales. La diferencia del color se debe a la raza de la gallina, no a su calidad.

Por último, se recomienda respetar la fecha de vencimiento indicada en el envase y consumir los huevos dentro del plazo establecido. Si se desea comprobar su frescura, un método casero consiste en sumergir el huevo en agua: si se hunde y queda horizontal, está fresco; si flota o se mantiene vertical, es mejor descartarlo.