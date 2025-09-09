IA en el hogar: ¿las empresas de tecnología deben saber mucho de nosotros?

Desde controlar a nuestros seres queridos hasta saber cuándo nuestro perro está aburrido: la inteligencia artificial en el hogar está empezando a cuidarnos.

Es uno de los productos tecnológicos más avanzados presentados en IFA Berlín (Exposición Internacional de Radio), una de las ferias de electrónica y electrodomésticos más grandes del mundo, donde las empresas de tecnología exhiben sus últimas innovaciones en productos y tecnologías. Allí Samsung presentó su sistema de inteligencia artificial para hogar es inteligentes.

¿En qué consiste? En un sistema que puede interpretar los hábitos de cada individuo, detectar cuándo el perro está inquieto e incluso avisar si es necesario controlar a un miembro mayor de la familia. Se trata de un avance que en un hogar anticipa las necesidades de sus integrantes, facilita las rutinas y apoya el bienestar de los mismos.

La inteligencia artificial en el hogar está aprendiendo más que nunca sobre nuestros hábitos, salud y bienestar Otra de las funciones del nuevo dispositivo de Samsung es el de asistente de sueño, con el fin de recomendar la hora óptima de acostarse a dormir, como también la hora en que -según la condición de salud del individuo- recomienda para despertarse. La realidad es que este avance a toda velocidad en los dispositivos domésticos inteligentes que transforman nuestras vidas también indican algo que aún resulta difícil de plantear: ¿estamos dispuestos a que las empresas de tecnología lo sepan todo de nosotros o existirá un modo de que brinden soluciones óptimas sin necesidad de que sepan todo en cuanto a nuestros hábitos, salud y mucho más. El sistema también puede coordinar persianas inteligentes, música y aire acondicionado con un solo botón de apagado,