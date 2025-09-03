La nueva función de Google para crear imágenes con inteligencia artificial como un experto y que es tendencia

Nano banana, nombrada así en redes, es la nueva aplicación de Google que te permite editar tus imágenes sin que lo notes.

Google presentó el modelo de inteligencia artificial llamada Nano Banana. Esta es perfecta para generar y editar imágenes. Esta es una herramienta gratuita fácil de usar y que incluye algunas funciones que tienes que conocer para realizar cambios complejos y creativos en tus imágenes.

¿Qué puedes hacer con la nueva herramienta de Google? Nano banana permite eliminar o añadir elementos en las imágenes. Lo que antes exigía programas de edición profesional, se puede hacer con pocos toques. Solo escribe una instrucción clara como “Elimina a la persona que está detrás pero sin modificar el entorno” y la inteligencia artificial te proporcionará una imagen.

nano-banana attempt to restore the first photo ever taken pic.twitter.com/k2QiwkYGhI — Denis Shiryaev (@literallydenis) August 26, 2025

Pero si quieres puedes añadir objetos o personas a una escena, o cambiar el fondo por completo. Recuerda que para tener los mejores resultados es esencial que tus indicaciones sean claras y precisas. Aún la IA no tiene mucho que mejorar por eso si dejas cabos sin atar, esta podría modificar elementos que no quieres.

Desde Google indicaron: “Un reto fundamental en la generación de imágenes es mantener la apariencia de un personaje u objeto en múltiples indicaciones y ediciones”. También celebraron que puedes colocar diferentes personajes en diferentes entornos, mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevos escenarios o generar recursos de marcas consistentes.