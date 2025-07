Guillermina Valdés desafió el frío con look de puffer vintage y Louis Vuitton

Lejos de los clásicos abrigos previsibles, Guillermina Valdés nos demostró que usar capas y texturas puede transformar un look básico en una propuesta cargada de personalidad.

La mezcla de códigos deportivos, urbanos y de lujo fue on point. No se trató de saturar con su look, sino que cada capa tenía su motivo y aportaba al resultado final.