Gabriel Canci vuelve al teatro con Gran Hotel Tango, un viaje a Buenos Aires de los años 30

El 22 de agosto La Ciudad de Mendoza recibe a la obra que reúne a Gabriel Canci, Paya Martín y un elenco de artistas de primer nivel. Los detalles.

Mendoza se prepara para vestirse de gala y abrir las puertas de uno de los espectáculos más esperados de la temporada. El próximo 22 de agosto a las 21.30 hs, el Teatro Independencia recibirá el estreno nacional de Gran Hotel Tango, una comedia musical argentina. No se trata de una propuesta más en la cartelera, sino de un montaje de nivel internacional que celebra la esencia de nuestras raíces y el espíritu de una época inolvidable.

editable comedia musical feed2 Estreno nacional de Gran Hotel Tango en el Teatro Independencia. En el centro de esta apuesta está Gabriel Canci, actor, cantante y figura de los medios que regresó a los escenarios con la misma pasión que lo acompañó desde sus inicios. Su vínculo con el tango quedó grabado desde la infancia, cuando siendo apenas un niño formaba parte de Grandes Valores del Tango, el mítico programa de televisión que marcó a varias generaciones. Hoy, vuelve con un proyecto que lo coloca como protagonista y productor de una obra que combina un gran talento, despliegue y emoción.

Gabriel Canci Blanco y Negro Gabriel Canci vuelve al teatro con Gran Hotel Tango. Junto a él, la cantante y actriz Paya Martín, y un elenco de veinte artistas entre actores, cantantes y los bailarines de la compañía de tango Arte y Movimiento, dan vida a un universo que transporta al público a los años treinta. Gran Hotel Tango recrea un elegante hotel porteño donde conviven las figuras del jet set y el bajofondo de Buenos Aires. Es un espacio donde se cruzan pasiones, nostalgias y esperanzas, en una trama que se abre tanto a los conocedores del género como a quienes buscan dejarse sorprender por una historia intensa y cercana.

El relato se construye a través de encuentros, amores, humor y melancolía, con personajes que buscan reinventarse en aquella Buenos Aires. Todo bajo la batuta de un repertorio que no se limita al tango: la obra recorre los clásicos de la época dorada del género, pero también se enriquece con canciones de jazz, bolero y burlesque, ampliando los registros sonoros y acercando la puesta a públicos diversos.

IMG-20250806-WA0017 La ciudad de Mendoza recibe una producción de gran despliegue que combina tango, jazz, bolero y burlesque. El despliegue visual también se convierte en protagonista, puesto a que tanto la escenografía como el vestuario y la iluminación fueron diseñados para crear una atmósfera elegante y pasional, donde cada detalle contribuye a la experiencia inmersiva. El espectador no solo asistirá a una obra de teatro musical, sino que se adentrará en un viaje en el tiempo que busca homenajear nuestra identidad cultural y la universalidad del tango como símbolo de Argentina en el mundo.