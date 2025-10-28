Presenta:

Estilo

|

números de la suerte

Estos son los números de la suerte de hoy martes 28 de octubre

Como todos los días, a continuación te los dejamos. Además, un proverbio oriental de sabiduría milenaria y una cita motivacional para iluminar tu jornada.

MDZ Estilo

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com
Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com

Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te Podría Interesar

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

El 12 de abril de 1925, Albert Einstein llegaba a la Argentina Foto: Shutterstock
Albert Einstein. Foto: Shutterstock

Albert Einstein. Foto: Shutterstock

La cita motivacional del día de hoy

"No podemos resolver nuestros problemas con el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos". Albert Einstein

El proverbio japonés de hoy

"Caer siete veces, levantarse ocho".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48

Archivado en

Notas Relacionadas