Estos son los números de la suerte de hoy martes 23 de septiembre

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo.

Los números de la suerte video MDZ

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con actividades que te transmitan buena energía en la jornada ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa, y que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

La cita motivacional del día de hoy

“No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura" - Rubén Darío

El proverbio chino de hoy

“En lugar de enojarte porque hay oscuridad, busca la luz".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42