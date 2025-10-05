Estos son los números de la suerte para hoy domingo 5 de octubre

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo alternativas para sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para el día de hoy.

Usá esta información en tus actividades cotidianas, para generar buena energía a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

La cita motivacional del día de hoy

"Mi verdadero nombre es el que siento" - Cris Miró.

El proverbio chino de hoy

"Donde el agua fluye, un canal se forma".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 11, 23, 26, 32, 46

Tauro

1, 8, 14, 21, 34, 41

Géminis

3, 17, 22, 27, 31, 48

Cáncer

2, 9, 14, 23, 36, 45

Leo

7, 11, 24, 31, 37, 44

Virgo

3, 15, 22, 26, 39, 40

Libra

2, 19, 21, 35, 42, 49

Escorpio

6, 12, 25, 29, 33, 49

Sagitario

1, 14, 23, 36, 41, 45

Capricornio

2, 7, 16, 21, 38, 42

Acuario

6, 12, 20, 31, 40, 44

Piscis

3, 18, 27, 33, 36, 42