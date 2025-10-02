Estos son los números de la suerte para hoy jueves 2 de octubre

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una crisis que nos cambia la vida. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo alternativas para sentirse guiada por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ , te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Aprovechá esta información y usala en tus actividades cotidianas, para generar buena energía a lo largo de tu jornada ya sea visualizándo los números de la suerte de tu signo, o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

La cita motivacional del día de hoy

"Todo puede ser, basta con querer. Siempre un sueno hay para soñar" - Letra de "Luna de Cristal", canción de Xuxa.

Proverbios chinos: el del día de hoy

"No pasa nada si vas despacio, pero no te detengas".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 11, 23, 26, 32, 46

Tauro

1, 8, 14, 21, 34, 41

Géminis

3, 17, 22, 27, 31, 48

Cáncer

2, 9, 14, 23, 36, 45

Leo

7, 11, 24, 31, 37, 44

Virgo

3, 15, 22, 26, 39, 40

Libra

2, 19, 21, 35, 42, 49

Escorpio

6, 12, 25, 29, 33, 49

Sagitario

1, 14, 23, 36, 41, 45

Capricornio

2, 7, 16, 21, 38, 42

Acuario

6, 12, 20, 31, 40, 44

Piscis

3, 18, 27, 33, 36, 42