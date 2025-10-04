Estos son los números de la suerte para hoy sábado 4 de octubre

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una crisis que nos cambió tremendamente la vida. Frente a esto, mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo , alternativas para sentirse guiadas por un consejo o una palabra.

Los números de la suerte video MDZ

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte para que esta información pueda servirte. Usala en tus actividades cotidianas, para generar buena energía a lo largo de tu jornada ya sea visualizándo los números, o haciendo un ejercicio mental o lúdico con ellos.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Estuvo presente la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Foto: web La Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Foto: web

La cita motivacional del día de hoy

"Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos" - Rigoberta Menchú.

El proverbio chino de hoy

"Las flores vuelven a florecer, pero los seres humanos no pueden volver a su infancia".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 11, 23, 26, 32, 46

Tauro

1, 8, 14, 21, 34, 41

Géminis

3, 17, 22, 27, 31, 48

Cáncer

2, 9, 14, 23, 36, 45

Leo

7, 11, 24, 31, 37, 44

Virgo

3, 15, 22, 26, 39, 40

Libra

2, 19, 21, 35, 42, 49

Escorpio

6, 12, 25, 29, 33, 49

Sagitario

1, 14, 23, 36, 41, 45

Capricornio

2, 7, 16, 21, 38, 42

Acuario

6, 12, 20, 31, 40, 44

Piscis

3, 18, 27, 33, 36, 42