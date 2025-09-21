Estos son los números de la suerte para hoy domingo 21 de septiembre

En tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa, una guía o un consejo. Por eso, en MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Los números de la suerte video MDZ

Aprovechá esta información y usala en tus actividades cotidianas para generar una buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Mirtha Legrand (4) Mirtha Legrand en su programa. Foto: captura de video/ El Trece.

La cita célebre del día de hoy

"No hay que ser rencoroso, pero sí memorioso" - Mirtha Legrand.

El proverbio chino de hoy

"Si has hecho un nudo, eres el responsable de deshacerlo".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 30, 35, 43

Tauro

9, 14, 23, 36, 42, 47

Géminis

8, 17, 24, 30, 35, 41

Cáncer

6, 15, 21, 33, 37, 43

Leo

2, 5, 14, 20, 39, 44

Virgo

7, 13, 21, 22, 30, 48

Libra

6, 14, 26, 34, 43, 47

Escorpio

9, 18, 21, 30, 33, 46

Sagitario

4, 12, 20, 27, 33, 48

Capricornio

8, 11, 13, 26, 34, 45

Acuario

1, 3, 12, 29, 36, 49

Piscis

2, 17, 22, 23, 30, 45