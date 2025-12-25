Este es el impresionante calendario 2026 de la NASA: descargalo aquí

La NASA lanzó oficialmente su Calendario de Ciencia 2026 , una publicación anual que reúne algunas de las imágenes más impactantes y significativas de sus misiones recientes. El material ya está disponible para descargar de manera gratuita en distintas resoluciones, tanto en español como en inglés, e incluye también fondos de escritorio y para dispositivos móviles.

La portada de este año se destaca por su fuerte impronta simbólica: creada para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, muestra una ilustración en tonos azules y cálidos que sintetiza el viaje de la humanidad hacia la exploración espacial. En la escena, un libro de historia abierto irradia luz, desde donde emerge la Tierra. Un camino luminoso se extiende más allá de la Luna, Marte y Saturno, rodeado de naves icónicas como la Estación Espacial Internacional, la sonda solar Parker, los orbitadores LRO y MRO, Dragonfly, el explorador NEO y los telescopios espaciales Webb y Roman. Un astronauta de Artemis y un robot explorador completan la imagen, simbolizando el puente entre la ciencia y la exploración humana.