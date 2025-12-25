Este es el impresionante calendario 2026 de la NASA: descargalo aquí
La NASA presentó su nuevo calendario, una pieza visual extraordinaria que reúne imágenes inéditas del espacio, investigaciones y misiones emblemáticas.
La NASA lanzó oficialmente su Calendario de Ciencia 2026, una publicación anual que reúne algunas de las imágenes más impactantes y significativas de sus misiones recientes. El material ya está disponible para descargar de manera gratuita en distintas resoluciones, tanto en español como en inglés, e incluye también fondos de escritorio y para dispositivos móviles.
La portada de este año se destaca por su fuerte impronta simbólica: creada para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, muestra una ilustración en tonos azules y cálidos que sintetiza el viaje de la humanidad hacia la exploración espacial. En la escena, un libro de historia abierto irradia luz, desde donde emerge la Tierra. Un camino luminoso se extiende más allá de la Luna, Marte y Saturno, rodeado de naves icónicas como la Estación Espacial Internacional, la sonda solar Parker, los orbitadores LRO y MRO, Dragonfly, el explorador NEO y los telescopios espaciales Webb y Roman. Un astronauta de Artemis y un robot explorador completan la imagen, simbolizando el puente entre la ciencia y la exploración humana.
Descargas disponibles
La NASA habilitó tres opciones principales:
- Calendario 2026 en PDF de alta resolución (92 MB) ideal para imprimir.
- Versión de baja resolución, que cumple con la norma 508 de accesibilidad.
- Fondos de escritorio, imágenes científicas y wallpapers móviles, cada uno con la ilustración del mes correspondiente.
Doce meses, doce historias científicas
Cada página del calendario está acompañada por una imagen seleccionada y su explicación científica. Entre los destacados:
- Enero: el telescopio espacial James Webb registra en detalle a Herbig-Haro 49/50, conocido como el “tornado cósmico”, revelando claves sobre el nacimiento de estrellas jóvenes.
- Febrero: desde Marte, el rover Curiosity y el orbitador MRO muestran variaciones geológicas en el cráter Gale que ayudan a entender el antiguo clima marciano.
- Marzo: la misión LRO captura un cráter lunar iluminado por la luz de la mañana, parte de un trabajo de mapeo que ya produjo el modelo 3D más preciso de la superficie de la Luna.
- Abril: las nubes actinoformes sobre la costa peruana, registradas por el satélite PACE, revelan patrones clave para estudiar el clima del planeta.
- Mayo: investigaciones en la Estación Espacial Internacional analizan células humanas que ayudan a comprender la formación de plaquetas en entornos de microgravedad, clave para futuras misiones largas.
- Junio: misiones combinadas detectan la llamada “corona cósmica” en el cúmulo NGC 602, un vistazo a cómo era el universo primitivo.
- Julio: una imagen del sistema conjunto JPSS muestra un “nor’easter” sobre el Atlántico con impresionante detalle.
- Agosto: la misión Landsat registra proliferaciones de algas en el lago Pyramid, útiles para estudiar la calidad del agua.
- Septiembre: una impactante foto del eclipse solar total 2024 revela la corona solar, prominencias y las perlas de Bailey.
- Octubre: experimentos APEX permiten observar cómo plantas relacionadas al trigo se adaptan al entorno espacial.
El calendario continúa con imágenes para noviembre y diciembre, cada una acompañada por material explicativo y datos científicos. Descargalo aquí.