Esta famosa cantante lanza dos vinos exclusivos

La reconocida Norah Jones acaba de presentar sus vinos al público y prometen, como todo lo que hace la artista, que ha vendido más de 53 millones de álbumes desde su exitoso álbum de 2002, Come Away With Me.

Antes de comenzar su gira de verano por Europa, la artista de 46 años lanzó su nueva línea de vinos This Life . (Los vinos llevan el nombre de una canción de su álbum de 2020, Pick Me Up Off the Floor ). This Life es una colaboración con Maison Wessman, una bodega ubicada en Bergerac, en el suroeste de Francia, de la que Jones es ahora copropietaria.

ns_norah-jones-this-life-wineb_1600.avif La cantante Norah Jones se ha vuelta una experta en vinos. Cortesía de Maison Wessman. Un amigo en común puso en contacto a Jones con este empresario islandés, quien lleva 20 años desarrollando su bodega, Maison Wessman, ubicada en un castillo del siglo XII.

Reconocido como un gran fan de Norah, creó un rosado con los mejores lotes de su bodega y la tentó a la artista para que sea socia en ese vino. "Probé el rosado y estaba realmente delicioso", dice Jones entre risas.

Cómo son los vinos de Norah Jones Las dos ejemplares iniciales de "This Life" son un rosado de 2024 procedente del sur de Francia (17 U$S) y un brut espumoso de Chardonnay de la apreciada denominación de origen Limoux de Languedoc (25 U$S) que reflejan el estilo de vino que a Jones le gusta beber.