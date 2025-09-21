El truco para sacar el olor a humedad de la ropa sin lavarla otra vez

¿Secaste adentro y quedó ese olor feo en tu ropa? Este truco lo elimina en minutos. Rápido, económico y con cosas que ya tenés en casa.

El secreto para sacar el olor a humedad de la ropa.

Secar ropa en el interior de casa es algo que hacemos todos alguna vez. No obstante, entre la falta de sol, la condensación del ambiente y el poco flujo de aire, las prendas quedan con ese olor a humedad. Lo bueno es que existe un truco casero muy efectivo para eliminarlo sin tener que lavar todo de nuevo.

El truco está en el bicarbonato de sodio. En este caso, se usa de una forma muy puntual que ayuda a absorber los olores sin dañar las telas ni dejarlas blancuzcas. Es ideal para sweaters, buzos, jeans o cualquier prenda que no esté sucia pero sí quedó con ese aroma “encerrado”.

Cómo llevar a cabo este truco: En una bolsa de tela o de papel, colocá 3 o 4 cucharadas de bicarbonato y cerrala con una bandita o hilo.

Poné la bolsa dentro del cajón o sobre el estante donde vas a guardar la ropa que todavía huele a humedad.

Si querés acelerar el efecto, espolvoreá una pizca de bicarbonato directamente sobre la prenda, dejalo actuar 1 hora y luego sacudí con un cepillo suave.

Otra opción es poner la prenda en una bolsa con una cucharadita de bicarbonato. Cerrá y agitá. En 10 minutos, el olor se neutraliza.

El bicarbonato de sodio sirve también como fertilizante de las plantas del jardín Foto: Shutterstock El truco con bicarbonato que neutraliza el olor de ropa húmeda. Shutterstock