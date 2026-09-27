El reloj de piedra de 5.200 años que el Sol pone en hora
En Irlanda, un monumento construido en piedra hace 5.200 años recibe la luz del Sol en fechas precisas y revela un antiguo conocimiento astronómico.
Hace unos 5.200 años, comunidades neolíticas de Irlanda construyeron un monumento de piedra capaz de recibir la luz del Sol en los equinoccios. El fenómeno ocurre dos veces al año en Cairn T, un túmulo de Loughcrew. Un rayo atraviesa el corredor y alcanza una piedra grabada durante unos minutos.
Un reloj de la Edad de Piedra
Cairn T forma parte del conjunto megalítico de Loughcrew, en el condado irlandés de Meath.
El monumento fue construido alrededor de 3200 antes de nuestra era. Sus piedras forman un corredor que conduce hacia una cámara interior con grabados.
El Sol entra dos veces al año
Durante los equinoccios, los rayos del Sol naciente atraviesan el corredor y llegan hasta una piedra ubicada en el interior.
El fenómeno ocurre alrededor del comienzo de la primavera y del otoño. La luz ilumina los grabados durante un período limitado antes de desaparecer nuevamente.
Una orientación calculada
El corredor no apunta exactamente hacia el este. Está orientado aproximadamente ocho grados hacia el sur, una disposición que permite que el Sol ilumine el interior en los dos equinoccios.
El fenómeno fue identificado en 1980 por Martin Brennan y Jack Roberts. El interior de Cairn T permanece cerrado al público desde 2018 por problemas de seguridad estructural.
Por qué es un reloj solar
El túmulo de Loughcrew (específicamente la tumba de corredor Cairn T) se considera un "reloj solar" o calendario astronómico porque su diseño arquitectónico está alineado de forma exacta con los equinoccios de primavera y otoño, funcionando como un marcador de tiempo preciso para los ciclos agrícolas y astronómicos del Neolítico
FUENTE: Sciencepost – Cairn T y el reloj solar de 5.200 años