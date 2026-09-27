El reloj de piedra de 5.200 años que el Sol pone en hora

En Irlanda, un monumento construido en piedra hace 5.200 años recibe la luz del Sol en fechas precisas y revela un antiguo conocimiento astronómico.

Los rayos solares atraviesan el corredor y el monumento durante los equinoccios. La luz alcanza una piedra grabada en el interior. El fenómeno ocurre dos veces al año.

Hace unos 5.200 años, comunidades neolíticas de Irlanda construyeron un monumento de piedra capaz de recibir la luz del Sol en los equinoccios. El fenómeno ocurre dos veces al año en Cairn T, un túmulo de Loughcrew. Un rayo atraviesa el corredor y alcanza una piedra grabada durante unos minutos.

Construido hace 5200 años, el monumento y el fenómeno fueron identificados por investigadores en 1980. .wikimedia.org Un reloj de la Edad de Piedra Cairn T forma parte del conjunto megalítico de Loughcrew, en el condado irlandés de Meath.

3/3 Más detalles El pasaje interior del Cairn T., donde dos veces al año la luz alcanza una piedra grabada en el interior. Wikipedia y Rob Hurson El monumento fue construido alrededor de 3200 antes de nuestra era. Sus piedras forman un corredor que conduce hacia una cámara interior con grabados.

El Sol entra dos veces al año Durante los equinoccios, los rayos del Sol naciente atraviesan el corredor y llegan hasta una piedra ubicada en el interior.

El fenómeno ocurre alrededor del comienzo de la primavera y del otoño. La luz ilumina los grabados durante un período limitado antes de desaparecer nuevamente.