El regreso de las cartas escritas: conectarse sin pantallas

En plena era digital, una nueva (o antigua) tendencia gana fuerza. Cada vez más personas optan por escribir cartas a mano para experimentar comunicaciones más profundas, cultivar comunidades análogas y escapar del constante bombardeo de notificaciones en sus celulares.

El papel se convierte en un refugio frente a la hiperconectividad diaria. Foto: Pexels.

En un mundo donde los dispositivos ocupan gran parte de la vida cotidiana, desde el trabajo hasta el ocio, c rece el interés por volver a formas de comunicación del pasado. Actividades como escribir cartas a mano, participar en grupos que hacen uso de la máquinas de escribir o practicar caligrafía han cobrado nueva vida entre quienes buscan momentos más deliberados y significativos fuera de las pantallas.

Para muchos, este retorno no es solo nostálgico, sino también una forma de reducir el uso de tecnología y reenfocar el tiempo en conexiones humanas más profundas.

La escritura exige atención —desde elegir cada palabra hasta diseñar y sellar el sobre— y muchos la valoran como un espacio para la reflexión personal y emocional que rara vez se obtiene en la comunicación digital.

KiKi Klassen, de Canadá, creó el Lucky Duck Mail Club, un servicio de correo mensual con mensajes, arte y citas que ya reúne a más de 1.000 participantes. Con esta foto, en Instagram, la canadiense informó este 22 de enero último que su iniciativa ya llega a 40 países del mundo.

Foto: instagram.com/luckyduckmailclub/

Y atribuye su pasión por escribir cartas a su conexión con su madre fallecida, quien trabajó en el servicio postal.

Este tipo de iniciativas muestran cómo la nostalgia también fomenta comunidades globales, transformando la escritura tradicional en un vínculo social enriquecedor.

Qué pasa en Argentina

Existen propuestas que acompañan esta movida global para recuperar la escritura a mano como forma de desacelerar, reducir pantallas y fortalecer una conexión más consciente con la palabra. Por ejemplo en Almagro (Ciudad de Buenos Aires) se prevé un curso introductorio de escritura creativa por parte del taller Punto y Aparte, como también un taller narrativo continuado en febrero. Lo mismo en el Museo Barrio de Flores un curso introductorio de escritura narrativa (durante enero).

Cartas, sobres y caligrafía: el hobby que marca una nueva forma de bienestar. Créditos: Pexels.

Una opción singular es el Taller de escritura por correo postal, que no requiere presencia física: se cursa desde cualquier lugar de Argentina. El contacto y las inscripciones se realizan por Internet, pero la dinámica es 100% por correo postal. Y funciona así: cada mes recibís una carta manuscrita con una consigna de escritura, una lectura sugerida y un objeto pequeño. A partir del segundo mes también recibís la devolución escrita a mano de tu texto enviado previamente. Funciona todo el años con un costo aproximado de 50 mil pesos. El objetivo del curso es escribir con lentitud, en papel, recuperando la experiencia material de la escritura y la lectura.

Se trata de propuestas locales acompañan una tendencia global que recupera la escritura a mano como forma de desacelerar, reducir pantallas y fortalecer una conexión más consciente con la palabra.

Del hobby a un estilo de vida analógicos

A nivel mundial la tendencia no se limita a cartas: surgen clubes de máquinas de escribir, ferias tipográficas y grupos en redes sociales dedicados a sellos de cera y escritura artesanal, como sucede en Dallas (EEUU), por ejemplo, donde eventos mensuales reúnen a personas para escribir cartas, escuchar vinilos o colorear juntas, enfatizando la conexión en persona como antídoto al aislamiento digital.

Aunque puede parecer sencillo, involucrarse en estas actividades requiere encontrar tiempo y replantear prioridades. Muchos recomiendan comenzar con algo pequeño, como enviar postales a amigos o unirse a comunidades locales o virtuales de escritura.

El objetivo final se resume en la siguiente premisa: hacer de lo analógico un nuevo (y antiguo) estilo de vida.