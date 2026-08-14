El fichaje bomba que promete revolucionar el mapa de los espumantes de alta gama

Una referente clave de la industria local se une a un proyecto disruptivo cerca de Buenos Aires para crear espumantes con identidad propia.

El mundo del vino argentino suma un nuevo hito. Una de las figuras más respetadas y talentosas en la elaboración de espumantes mediante el método tradicional ha confirmado su incorporación a Bodega Gamboa, se trata de Lorena Mulet.

El objetivo es ambicioso: liderar el desarrollo de una línea de espumantes de alta gama en la bodega ubicada en Campana, la más cercana a la Ciudad de Buenos Aires.

Mulet es parte de este movimiento estratégico y no es una improvisada. Formada bajo el ala de Pedro Federico Rosell —el indiscutido "padre" de los espumantes en nuestro país— y con una trayectoria clave en Luigi Bosca y Bodega Cruzat, su nombre es sinónimo de burbujas de clase mundial. Su llegada a Gamboa busca combinar esa técnica depurada con el potencial vitivinícola bonaerense.

Lorena Mulet va a desarrollar los espumantes de Bodega Gamboa en Buenos Aires. "Siempre me motivan los proyectos que buscan construir identidad. Encontré en Gamboa un equipo con pasión y una mirada innovadora. Me entusiasma crear espumantes que expresen el potencial de Buenos Aires", señaló la enóloga.

Un salto de calidad para los espumantes bonaerenses El proyecto, que se desarrolla en paralelo a su labor en Mendoza, se centrará en la producción mediante el método tradicional. Esto implica un trabajo minucioso: largas crianzas sobre lías y una selección de uvas orientada a resaltar la frescura y la elegancia característica de los terruños de la provincia de Buenos Aires.