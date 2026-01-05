El destino internacional que se consolida como uno de los favoritos del verano para los argentinos

Balneario Camboriú vuelve a asomarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos y el turismo sudamericano para las vacaciones de verano . Entre diciembre y enero, la ciudad del sur de Brasil espera repetir -o incluso superar— el crecimiento del 160% registrado el año pasado respecto de la temporada anterior, consolidándose como una opción fuerte para quienes buscan playa, entretenimiento y propuestas para toda la familia.

El fin de año en Camboriú tiene sello propio. La ciudad ya vive Viva o Natal BC 2025, una programación que combina playa, espectáculos y algunas de las experiencias temáticas más populares del destino .

Uno de los grandes atractivos es el desfile Minha Noite de Natal, que se realiza sobre la Avenida Atlántica y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026. Allí conviven personajes marinos, piratas, dinosaurios, astronautas y conductores retro, íconos del circuito turístico local que cada temporada atraen a miles de familias, especialmente argentinas.

El desfile recorre 7 kilómetros, desde Barra Sur hasta Barra Norte, y resume el espíritu del destino: entretenimiento pensado para grandes y chicos.

En Camboriú conviven algunas de las experiencias temáticas más visitadas de Brasil:

Oceanic Aquarium, uno de los acuarios más modernos del país, dedicado al universo oceánico.

playas-de-camboriu-estaleiro

Aventura Jurásica, con dinosaurios animatrónicos de tamaño real.

Space Adventure, una experiencia inmersiva para fanáticos del espacio.

Classic Car Show, una galería interactiva que celebra la cultura automotriz.

Parques de atracciones y propuestas familiares que completan el itinerario.

Este circuito turístico es uno de los motivos por los que el destino se convirtió en preferido para quienes viajan con niños, ya que ofrece entretenimiento incluso lejos de la playa.

Camboriú.jpg CLEITON MARCOS DE OLIVEIRA

Alternativas perfectas para días nublados o de lluvia

Uno de los puntos fuertes de Camboriú es la variedad de actividades bajo techo, que permiten disfrutar la ciudad incluso cuando el clima no acompaña. Museos temáticos, experiencias inmersivas y propuestas interactivas funcionan como refugio ideal en jornadas inestables, una ventaja muy valorada por las familias.

Un verano con luces, música y clima festivo

Hasta principios de enero, el balneario ofrece noches iluminadas, shows, espacios decorados y una atmósfera festiva que convierte cada paseo en una postal digna de redes sociales. Los visitantes encuentran un verano que combina playa, gastronomía, naturaleza y entretenimiento continuo, con propuestas accesibles y opciones para distintas edades.

Por qué Camboriú sigue en el podio de los destinos favoritos

La combinación de playa, seguridad, gastronomía variada, parques temáticos y actividades culturales posiciona a Camboriú como una alternativa sólida para el turismo argentino. Las familias encuentran en la ciudad un destino completo, con la posibilidad de sumar nuevas experiencias cada día y sin depender exclusivamente del clima.

Mientras avanza la temporada, el balneario se prepara para recibir nuevamente a miles de visitantes de la región que buscan un verano distinto: dinámico, luminoso y con propuestas que se viven desde la mañana hasta la noche.