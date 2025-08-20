Día de la Papa Frita: la receta para hacerlas perfectas

El Día Mundial de la Papa Frita no solo invita a degustarlas en sus múltiples variantes, sino también a reconocer el valor cultural que adquirieron con el tiempo.

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha que rinde homenaje a uno de los alimentos más populares y consumidos en todo el planeta. Crujientes por fuera, tiernas por dentro y versátiles para acompañar cualquier plato, las papas fritas han logrado consolidarse como un ícono gastronómico que trasciende fronteras, generaciones y estilos de cocina.

Papas fritas, un origen con debate El nacimiento de la papa frita es motivo de discusión histórica. Bélgica y Francia se disputan la autoría, con relatos que ubican sus primeras preparaciones a fines del siglo XVII. En el caso belga, una de las versiones más difundidas sostiene que los habitantes de Namur y Lieja comenzaron a freír papas cortadas en tiras como sustituto del pescado cuando el río Mosa se congelaba en invierno. Francia, por su parte, asegura que fue en París, a orillas del Sena, donde se popularizó esta preparación entre vendedores ambulantes.

Más allá de la controversia, lo cierto es que este plato se expandió rápidamente por Europa y, con el tiempo, conquistó el resto del mundo. En Argentina, llegaron junto a las inmigraciones europeas y hoy son parte indispensable de bares, restaurantes y mesas familiares.

papas fritas (2) Una receta universal con múltiples variantes La base de la papa frita es simple: papas cortadas y cocidas en aceite caliente. Sin embargo, la variedad de estilos es prácticamente infinita. Desde los tradicionales bastones hasta las finas chips, las papas rejilla, las rústicas con cáscara o las conocidas “a la francesa”, cada país ha adaptado la receta a sus costumbres.

En Argentina, se destacan como acompañamiento de carnes, milanesas y hamburguesas, pero también como plato principal en versiones más elaboradas, con huevo, queso fundido o salsas variadas. Su presencia es infaltable en celebraciones, reuniones y encuentros informales, lo que refuerza su carácter de comida social y compartida.