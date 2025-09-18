Cuatro sencillas maneras de recuperar el hábito de la lectura
Cada vez menos personas leen por placer. Cómo reavivar el amor por la lectura.
Un reciente estudio reveló que en las dos últimas décadas bajó el 40% el número de estadounidenses que leen por placer. Ese descenso podría estar relacionado con el auge de los medios en Internet, E investigaciones sugieren que la lectura puede mantener la memoria ágil y ayudar a dormir mejor. ¿Qué hacer para recuperar el hábito de leer?
Cuatro maneras de reavivar el amor por la lectura
- Planificar un tiempo para leer con regularidad. Consiste en buscar momentos en los que puedas convertir la lectura en un ritual. Lo importante aquí es cumplir con la meta que uno se proponga y un buen momento puede ser al comenzar el día porque es una manera de darle un valor y una rioridad al tiempo.
- Releer algo que te guste. Porque existen casos en que la lectura engancha cuando se relee y lo que se aconseja es leer lo mismo tres veces seguidas porque recién en la segunda lectura es cuando se percibe el placer por leer. Esto se explica porque en la segunda lectura es cuando se percibe el panorama general de lo que trata el libro.
- No descartar los audiolibros. Porque se puede disfrutar de la lectura escuchando y así aprovechar las manos libres para hacer algo. Un estudio no encontró diferencias significativas en la comprensión y retención de la lectura cuando los sujetos leían libros físicos y escuchaban audiolibros.
- Buscar inspiración en distintos lugares. Las ganas de leer llegan no solo recorriendo bibliotecas sini también a través de recomendaciones ingeniosas. Por ejemplo en Estados Unidos esa función la realiza el blog de la Biblioteca Pública de Nueva York, que tiene recomendaciones ingeniosas, como los libros que inspiraron a los nominados a los Emmy 2025. Se puede revisar en Internet herramientas interactivas que motiven a buscar un buen título como también a leer.