Cómo convertir un césped irregular en un césped grueso y hermoso

La siembra por surcos es una forma eficaz y eficiente de resembrar un césped porque ofrece una alternativa comprobada a la siembra manual de semillas de césped , debido a que ha demostrado transformar el césped desigual en un césped denso y bonito.

Se puede realizar primavera para reparar y revitalizar el césped . Y mejora las tasas de germinación en comparación con la siembra manual; sin embargo puede no ser adecuado para todo tipo de césped .

La siembra por surcos (o hendiduras) es un método moderno para resembrar el césped que ofrece la ventaja de mejorar las tasas de germinación en comparación con la siembra a mano o con un esparcidor de semillas. Para ello requiere una máquina especializada en siembra por surcos, que realiza pequeños surcos en el suelo para depositar allí las semillas de césped . Al colocarlas en los surcos preformados, las semillas tienen un mejor contacto con el suelo y se siembran a la profundidad ideal, sin riesgo de que no lleguen al suelo por quedar mezclado con pajas o piedras.

Al plantar las semillas de césped en las ranura, también se reduce el riesgo de que las semillas se sequen en la superficie y se elimina la necesidad de tomar medidas para evitar que los pájaros se las coman.

Siembra por surcos: cuándo plantar el césped

El mejor momento para hacer la siembra con este método dependerá de la región y del tipo de semilla de césped que se utilice para la resiembra. Si bien se recomienda hacerlo entre el final del verano y el comienzo del otoño para semillas de festuca, bluegrass o raigrás, también se puede realizar la siembra entre finales de la primavera o principios del verano para especies conocidas como la bermuda.

La siembra de césped por surcos implica usar una máquina para hacer los surcos en la superficie. Créditos: landwirt.com

Las condiciones ideales para sembrar un césped por surcos es durante el día con temperaturas de entre 15 y 24 °C (y temperaturas del suelo superiores a 10 °C), así como un suelo húmedo pero no saturado.

Una herramienta para hacer surcos para la siembra de césped. Créditos: revivegarden.com

Los cuatro pasos para hacerlo

Realizar este método implica alquilar sembradoras de césped en locales especializados. Es importante preparar el césped de antemano, así como familiarizarse con la máquina para asegurarse de configurarla y utilizarla correctamente.

El rastrillo ancho es una herramienta pequeña que se puede usar para hacer los surcos. Foto: shutterstock y gardentabs.com

Los siguientes cuatro pasos son importantes para hacer la siembra con éxito:

Hacer un corte de césped corto con la cortadora de césped y así reducir la altura del pasto antes de la resiembra Reducir los posibles daños por errores. Para eso antes de sacar la máquina de siembra por hendiduras primero detectar los objetos subterráneos como raíces de árboles poco profundas y sacarlas. También retirar cualquier piedra o palo del césped para evitar dañar la máquina. Sembrar en forma de cruz. Hacer pasadas con la máquina para lograr una cobertura uniforme ( en dirección norte a sur) a lo largo del terreno y luego hacer una segunda pasada en la dirección opuesta (de este a oeste). Pasar la máquina dos veces para lograr una cobertura uniforme. Al sembrar de esta manera es conveniente calcular la cantidad de semillas que se utilizará para echar la mitad de ellas al recorrer el césped de arriba abajo. Y luego echar la otra mitad al recorrerlo de un lado a otro. De esta manera, la cobertura y la cantidad de semillas serán las adecuadas. Tener un plan para después de la siembra: Consiste en fertilizar el suelo inmediatamente después de la siembra por hendiduras. Además regar el césped con regularidad para mantenerlo húmedo durante 2-3 semanas y evi tar pisarlo durante las dos primeras semanas.

¿Se puede sembrar sobre césped existente?

La siembra por surcos o hendiduras es ideal para aclarar céspedes con zonas desnudas, pero no siempre es adecuado para áreas con césped espeso y saludable. En este caso puede ser suficiente resembrar el césped con un esparcidor de semillas, ya que existe el riesgo de que la siembra por hendiduras dañe las raíces del césped existente.