Cinco plantas que amortiguan el ruido y de bajo mantenimiento
Cómo proteger el espacio exterior con cinco plantas que bloquean la vista a vecinos, ayudan a reducir el ruido exterior requieren muy poco mantenimiento
Cuando una vivienda con jardin es exteriores está rodeada de casas y departamentos es normal el deseo de tener más privacidad y comodidad ante las miradas de los transeúntes y de las ventanas vecinas. Una solución la ofrecen plantas que son fácil mantenimiento.
Una buena combinación de arbustos, árboles y plantas trepadoras resistentes permite desarrollar una cobertura duradera que no solo garantiza la privacidad, sino que además -con el mínimo esfuerzo- añade interés y belleza al lugar durante todo el año. Y por si fuera poco son plantas que también amortiguan el ruido, así que ideal para zonas urbanas muy pobladas.
Las mejores plantas de poco mantenimiento que ofrecen privacidad
Para quienes no tienen tiempo ni ganas de cuidar el jardín todo el año, la siguiente lista de plantas de bajo mantenimiento (entre los que se cuentan arbustos resistentes, árboles de rápido crecimiento para mayor privacidad , trepadoras y setos a prueba de intrusos) es la solución ideal.
- Lila. Es una planta resistente y fácil de cultivar, y requiere un cuidado mínimo una vez establecidas. Funciona especialmente bien en filas escalonadas, llenando un espacio amplio con colores vibrantes y al mismo tiempo brindando privacidad, reducción de ruido y protección contra el viento, todo con un mínimo esfuerzo.
- Tejo. Es un árbol que se ha utilizado durante siglos para crear setos elegantes y duraderos. Prospera tanto al sol como a la sombra, tolera una amplia variedad de suelos y, una vez establecido, necesita muy poco riego o fertilización. Su denso follaje verde oscuro forma una sólida pantalla durante todo el año que difumina los límites y proporciona un aislamiento. La única consideración importante es la seguridad: todas las partes del tejo son tóxicas si se ingieren, por lo que no es la mejor opción para jardines con mascotas o niños pequeños.
- Bambú. Es luna planta que crecen rápidamente, creando pantallas altas y elegantes con poco esfuerzo, y sus hojas estrechas y erguidas brindan privacidad sin resultar pesadas ni imponentes. El bambú también es una de las mejores plantas en macetas para lograr privacidad , ya que evita que se propague y permite colocar fácilmente una hilera de macetas en un patio o terraza para lograr una protección instantánea y elegante.
- Acebo. Planta excepcional para la privacidad invernal, ideal para quienes buscan una forma sencilla de tener protección y estructura en su jardín. Con sus densas y brillantes hojas, el acebo proporciona protección durante todo el año y protección natural contra el viento, mientras que su follaje puntiagudo crea una sutil barrera de seguridad. Es resistente, adaptable y con un cuidado mínimo prospera en una amplia variedad de suelos.
- Thuja occidentalis . Planta que prospera tanto al sol como a la sombra parcial. Ideal para setos. Con solo una poda anual ligera, estos árboles o arbustos forman una pantalla densa y uniforme: una manera fácil de crear privacidad en el jardín sin necesidad de una cerca. Con solo una poda anual ligera, estos árboles o arbustos forman una pantalla densa y uniforme: una manera fácil de crear privacidad en el jardín sin necesidad de una cerca.