Cinco plantas que amortiguan el ruido y de bajo mantenimiento

Cómo proteger el espacio exterior con cinco plantas que bloquean la vista a vecinos, ayudan a reducir el ruido exterior requieren muy poco mantenimiento

Cuando una vivienda con jardin es exteriores está rodeada de casas y departamentos es normal el deseo de tener más privacidad y comodidad ante las miradas de los transeúntes y de las ventanas vecinas. Una solución la ofrecen plantas que son fácil mantenimiento.

Una buena combinación de arbustos, árboles y plantas trepadoras resistentes permite desarrollar una cobertura duradera que no solo garantiza la privacidad, sino que además -con el mínimo esfuerzo- añade interés y belleza al lugar durante todo el año. Y por si fuera poco son plantas que también amortiguan el ruido, así que ideal para zonas urbanas muy pobladas.

Lila Imagen: Lila - Foto: Shutterstock

Las mejores plantas de poco mantenimiento que ofrecen privacidad Para quienes no tienen tiempo ni ganas de cuidar el jardín todo el año, la siguiente lista de plantas de bajo mantenimiento (entre los que se cuentan arbustos resistentes, árboles de rápido crecimiento para mayor privacidad , trepadoras y setos a prueba de intrusos) es la solución ideal.