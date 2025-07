Afirman que Camila Homs está embarazada: el look que encendió las sospechas

Camila Homs volvió a aparecer en escena, en medio de versiones cruzadas que sugieren que podría estar embarazada de su actual pareja, José Sosa. La modelo asistió a un evento de L'Oréal Paris y dejó a todos hablando, aunque no por lo que dijo, sino por cómo se vistió.

La elección del outfit no pareció al azar. Camila apostó por un look total black de blazer oversized, con un escote insinuado pero contenido, y debajo, se adivinaba apenas una prenda entallada que mantuvo el aire enigmático de todo el conjunto. Completó el look con unas medias negras, mientras que el toque de color vino de la mano de un bolso fucsia de una reconocida firma de lujo, que rompió con el negro total.