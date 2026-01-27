Adiós a lo convencional: se acabaron las cocinas con paredes blancas y ésto es lo que se viene

Conocé las 5 alternativas de cocina -sin-paredes-blancas que avanzan como tendencia en el diseño interior y que recomiendan para lograr un espacio más interesante en el corazón del hogar.

El blanco es un color atemporal que combina con cualquier espacio y estilo, y por eso durante décadas (y aún hoy) ha sido la pintura predilecta por muchos para la cocina. Pero nada es para siempre y en los últimos tiempos el concepto de cocinas blancas está siendo relegado por colores como el verde, el amarillo, el naranja y otros colores. ¿Por qué? Porque siempre el blanco ha estado encasillado en lo "seguro" y se está avanzando hacia el uso de más colores porque el color en sí aporta más personalidad y carácter a una cocina. Y las siguientes cocinas según su color.

1. Cocina de color topo El topo es un color neutro (es decir, un tono tranquilo, de baja intensidad y escasa saturación) situado entre el marrón oscuro y el gris. ¿En qué se diferencia del blanco? Que con su toque gris logra revitalizar cualquier pared vacía sin ser demasiado atrevido con el color.

2. Cocina de color naranja cálido Las paredes blancas resultan aburridas cuando el naranja permite lograr un diseño más audaz pero equilibrado: es que un naranja cálido aporta un contraste perfecto con acabados duros y porque también aporta una sensación de calidez que convierte la cocina en una experiencia r agradable.

3. Cocina amarilla A diferencia del blanco, una pared de cocina amarilla logra que ésta sea más luminosa y alegre. En el caso del amarillo mantequilla, es un color de moda que destaca una similitud a un sol que ilumina todo el año.

Aquí se trata de un color oscuro que ocupa el lugar del blanco y por ser oscuro permite resaltar más los contrastes. Las pinturas de color azul oscuro -cuando se usan en las paredes- pueden crear una sensación de lujo en el lugar.