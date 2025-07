Moda real: el estilo de dos royals amadas de Europa

En plena temporada de incertidumbre por su futuro académico, Elisabeth de Bélgica se hizo presente en el teatro Bozar de Bruselas, acompañando a su madre, la reina Matilde, durante el certamen de piano Queen Elisabeth. No fue solo una aparición pública más. Su look , su actitud y su elección de accesorios dieron que hablar y confirmaron algo que ya viene sonando fuerte en Europa: la princesa se está afirmando como una figura real con voz y estilo propios.

Diego Percossi Papi contó alguna vez en Vanity Fair que la reina Paola, abuela de Elisabeth, solía visitar su taller en Roma en privado para elegir personalmente piezas como broches, collares o aros. La historia detrás de los accesorios convierte un look en algo mucho más significativo.

El contexto también fue importante. Mientras todavía se discute si podrá o no volver a Harvard por las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump hacia los estudiantes extranjeros, Elisabeth decidió no frenar su agenda pública. Eligió mostrarse activa, comprometida, presente. Hacerlo desde un lugar cultural como el Bozar no fue un gesto menor.