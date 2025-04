Todas las fotos y detalles de la fiesta oculta de los amantes del arte

El cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua, es un entusiasta promotor del mundo del arte. Entre otras actividades proclives a facilitar la conexión entre los artistas, sus obras y la comunidad, comenzó a adquirir textiles en el Gran Bazar de Estambul a los 19 años, formando una colección que sigue creciendo hasta el presente y que puede verse en Mendoza, en bodega Tapiz.

Fue Blecua quien convocó a una vernissage divertida y vibrante en su propia casa para celebrar la llegada de la Fundación Arteba, que se encuentra en nuestra provincia desarrollando “Conexión Arteba”, una nueva iniciativa de alcance nacional que promueve la producción y la difusión de las artes visuales en Argentina.

Entre brindis, saludos, buena energía, delicias y música, se celebró la llegada de la primera edición de este programa, que tendrá lugar en las provincias de San Juan y Mendoza. De hecho, el Foro Internacional “El sol al mediodía del desierto: prácticas artísticas entre cielo, tierra y tiempo”, un espacio de reflexión sobre el territorio como plataforma de investigación estética, histórica y conceptual; es la primera de muchas propuestas que se vivirán estos días.

Inspirado en la inmensidad de la región de Cuyo, el foro toma su nombre de un verso de la poeta argentina de origen mapuche Liliana Ancalao y se estructura en torno a tres ejes fundamentales: cielo, tierra y tiempo.

Desde diversas disciplinas, los participantes debatirán sobre las tensiones entre la humanidad y su entorno, los cambios geológicos, históricos y sociales del paisaje, y los desafíos que impone el presente, proponiendo nuevas formas de encuentro con el territorio y reflexionando sobre los modos en que el arte puede aportar herramientas para comprenderlo y repensar su futuro.

Este evento representará una excelente oportunidad para explorar las propuestas culturales que están marcando el rumbo del arte contemporáneo en nuestra región. El programa cuenta con la curaduría de Ferran Barenblit (curador independiente, ex curador de la Bienal de Cuenca 2023 y ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) y Alejandra Aguado (coordinadora artística de Malba—Puertos y ex Jefa de Patrimonio del Museo de Arte Moderno).

Esta propuesta reunirá a destacados referentes del arte contemporáneo, tanto del territorio nacional como del ámbito internacional, cuyas prácticas abordan la relación entre arte, territorio y naturaleza, en un programa que incluirá conferencias, mesas de debate y una agenda complementaria de visitas y actividades en espacios destacados de la escena artística local.

En el siguiente video podés ver un ratito de este evento de apertura lleno de amigos y de brindis con onda:

Una muestra imperdible

La exposición "Dies Irae, sobre las posibles formas del mañana", estará habilitada al público desde este sábado 12, de 9 a 20, en el Espacio de Arte Contemporáneo Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza).

El artista catalán Max de Esteban trabaja en distintos formatos, principalmente con fotografía, videos y tecnologías digitales. Su producción artística se caracteriza por la indagación acerca de la condición humana en una sociedad capitalista altamente tecnológica.

En esta oportunidad llega a nuestra provincia con una muestra disruptiva que cuenta con la curaduría de Ferran Barenblit. Estará habilitada hasta el 10 de mayo, con entrada gratuita.

“Dies Irae" ofrece un recorrido por el trabajo que Max de Esteban ha desarrollado en la última década. Atravesado por la voluntad de catalogar las infraestructuras de la contemporaneidad, produce un análisis detallado de cómo determinados sistemas sustentan y moldean la organización social y económica global, lo que afecta a su vez las dinámicas del poder. También, es una reflexión sobre las posibles formas del mañana, de los significados”, amplía Ferran Barenblit.

Según define su curador, cada uno de los trabajos de Max de Esteban es el resultado de una minuciosa investigación, muchas veces tras dialogar con científicos y expertos en cada campo. A pesar de su frecuente apariencia de verosimilitud todo lo que nos presenta en ellos es ficción. Los monólogos o conversaciones de sus piezas en vídeo son cuidadosamente redactados para sembrar la duda si estamos ante personas reales o actores.

Y agrega: “El ciclo modernidad/posmodernidad, que comenzó en el siglo XVIII, ha llegado, probablemente, a su fin. En Dies Irae, Max plantea un juicio crítico sobre la noción de progreso así como una evaluación de su legado material, moral y emocional. Al mismo tiempo, traza un itinerario que nos permite cuestionar la realidad, desmantelar algunos de sus supuestos, preguntarnos el por qué de su ordenamiento y contradicciones e intentar proyectar cómo las transformaciones de la estructura tecnológica y política que estamos viviendo en la actualidad pueden condicionar de forma irrevocable nuestro futuro”.

La exposición de Max de Esteban es una producción de MUNTREF y la Embajada de España en Argentina, a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires.

Max de Esteban: quién es

Es un artista que trabaja principalmente en fotografía y vídeo, cuyo trabajo es más conocido por su examen de la condición humana bajo un régimen tecnológico.

Sus proyectos han sido expuestos en museos e instituciones como el Jeu de Paume de París, el MUAC de México, el NRW-Forum de Dusseldorf, el Museum of Fine Arts de Houston, el Deutsche Technik Museum de Berlín, la Virreina Centre de l'Imatge de Barcelona, el CGAC de Santiago de Compostela y el Palais de Tokyo de París.

Max participó en la XVI Bienal de Cuenca (2023); Trienal de Yokohama (2020); XIII Bienal de El Cairo (2019); XIII Bienal de la Habana (2019); XVI Bienal Fotofest (2016) y Trienal Darmstädter TdF (2014).

Su obra ha sido objeto de cinco monografías: Estética de la Extinción (Turner); Veinte Luces Rojas (Virreina/La Fábrica); Proposiciones (La Fábrica); Heads will Roll (Hatje Cantz) y Elegies of Manumission (Nazraeli Press) y forma parte de colecciones de museos como Museum of Fine Arts Houston, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Kunstpalast Düsseldorf, Deutsche Technik Museum de Berlín, CGAC de Santiago de Compostela, Wifredo Lam de La Habana y MACBA de Barcelona.

Max es un ex alumno Fulbright y recibió un doctorado en Economía y Negocios de la Universitat Ramon Lull, un MBA de la Universidad de Stanford y una maestría y licenciatura en Ingeniería de la Universitat Politécnica de Catalunya.

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos de una noche de fiesta y amantes del arte:

Ramón Blecua, Alfredo Merlo y Natalio Mema.

José Octavio Bordón, Alfredo Zavala Jurado e Ignacio Bordón.

Estela Perinetti junto a Mariela Contreras.

Luciano Souto y Natalia Sánchez Valdemoros.

Cyntia Padilla, Alfre Merlo y Nico Scaiola.

Claudia Ferroni, Mónica Molina Roldán, Ramón Blecua y Alicia Groisman.

Una noche de amigos, ricos vinos, arte y buena energía.

Alicia Groisman, Luis Pedro Conalbi, Graciela Roiz y Valeria Adiba.

Dolores García Barrena, Marcela Terranova, Ramón Blecua y Marina Day.

Lucas Sarobe y Juan Sarobe, a cargo del asado increíble.

Ali Alavi, Max Esteban y Paula Romagnoli.

Nicolás Pauls, José Bahamonde, Florencia Aise y Rodrigo Casavalle.

Todo el team de Primer Piso Arquitectos.

Francisco Cruz, Vanesa Cangi, Enrique Griffouliere y Marcelo Ortega.

Lucas Castro se encontró a Mariana Onofri.

Gabriel Mortarotti, Martín Clement, Cecilia Romano y Sergio Grinberg.

Enrique Chrabolowsky y Patricia Ortiz, de bodega Tapiz.

Marcela Terranova, Eliana Castaño y Fede Croce.

Natalio Mema, Marcelo Mortarotti y Diego Gareca.

Mónica Molina Roldán, Luis Pablo Conalbi y Juan Pablo Candisano.