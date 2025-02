Escuchar siempre dramas de amigos podría afectar tu salud mental: por qué

¿Eres esa persona a la que todos acuden para pedir consejos, pero rara vez sientes que tienes a quién recurrir? Si es así, podrías estar experimentando lo que los psicólogos denominan el “síndrome del amigo sabio”. Este fenómeno, aunque no es un diagnóstico formal, describe el agotamiento emocional que enfrentan las personas que constantemente son vistas como el pilar emocional de sus círculos.

Según un estudio publicado en Journal of Social Psychology, las personas que suelen brindar apoyo emocional a otros son más propensas a sentir soledad y agotamiento psicológico. “El problema no es ayudar a los demás, sino la falta de reciprocidad. Muchas veces, quienes actúan como ‘amigos sabios’ no sienten que tienen permiso para ser vulnerables”, explica la terapeuta emocional Laura McManus.

Este síndrome también puede generar una presión constante para siempre tener las respuestas correctas, lo que aumenta la ansiedad y la sensación de insuficiencia personal. Además, el desgaste emocional puede llevar a dificultades para poner límites saludables en las relaciones, perpetuando el ciclo de agotamiento.

McManus sugiere equilibrar el apoyo con el autocuidado como solución. “Es esencial aprender a decir ‘no’ cuando sientas que no tienes la capacidad emocional para ayudar. También es importante buscar espacios donde puedas expresar tus propias emociones sin miedo al juicio”, afirma.

Si te reconoces en este perfil, recuerda que buscar apoyo y priorizar tu bienestar mental no solo te beneficia a ti, sino también a quienes realmente valoran tu presencia y consejo. Ser fuerte incluye saber cuándo pedir ayuda.