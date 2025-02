Llega Arcana y estos son los looks que dominan las fiestas electrónicas

El sábado 1 de marzo, Mendoza será sede de una nueva edición de Arcana Festival. La agenda incluye casi 24 horas de música non stop en Lomas del Malbec. La propuesta, que inicia a las 14 durante el fin de semana largo de carnaval, contará con la presencia de Michael Bibi, uno de los nombres más influyentes de esta escena musical, quien encabezará el lineup. Acompañan el dúo Bedouin, junto a los talentos locales NIM y la pareja Baez & Saint.

Si hay un lugar donde la moda se reinventa sin pedir permiso, es en las fiestas electrónicas. Desde el look cowboy hasta la estética futurista cargada de cuero y brillos metálicos, las tendencias nos muestran que en la noche todo vale. Pero no es solo cuestión de elegir la prenda más llamativa, sino también de fusionar comodidad, estilo y actitud.

La moda festivalera oscila entre lo rústico y lo futurista.

El cowboy pisa fuerte en la pista

Quien pensaba que el estilo vaquero era exclusivo de los festivales de country, claramente no ha visto cómo se apodera de las fiestas electrónicas. Con una vuelta de tuerca moderna, el look cowboy se reinventa con chalecos de gamuza, flecos y botas texanas para bailar hasta el amanecer. Los sombreros de ala ancha también están ganando protagonismo, sumando un aire canchero indiscutible.

El look cowboy permite infinitas combinaciones.

Pero no todo es puro western clásico. El look también mezcla elementos como tops o corsets de cuero con detalles de tachas. Incluso la ropa tipo red se cuela en esta tendencia, permitiendo que la piel juegue un rol protagonista. Si se busca un equilibrio, los tonos tierra son los mejores aliados, con marrones, beiges y ocres que generan un look armonioso con el espíritu vaquero.

Lino y colores tierra como alternativa relajada

Para quienes prefieren algo más liviano, el lino es la opción estrella. Las telas naturales han tomado fuerza en el universo de la música electrónica, lo cual tiene mucho sentido porque son frescas, cómodas y tienen ese aire desenfadado que va perfecto con la ocasión.

Para los que quieren algo más relajado, el lino es lo ideal.

Las prendas oversize en tonos tierra, como camisas abiertas sobre tops ajustados o pantalones holgados con cintura ajustable, permiten moverse con total libertad. Sumale un par de zapatillas chunky o sandalias con plataforma, y el look se transforma por completo. Accesorios con detalles artesanales, como collares de cuentas o pulseras tejidas, refuerzan la esencia natural.

Para los amantes del color negro

Si los colores tierra representan la conexión con la naturaleza, el negro y los metálicos son la contracara perfecta, transmitiendo una onda futurista. La estética cyberpunk pisa fuerte en el mundo de las fiestas electrónicas, con prendas ajustadas de cuero, tiras colgantes y texturas brillantes que parecen salidas de una película de ciencia ficción.

Si la idea es transmitir fuerza y drama, el negro es fundamental.

El look futurista se caracteriza por su dramatismo. Monos ajustados con recortes, chaquetas de vinilo con cierres metálicos y botas altas con suela gruesa son algunas de las piezas más vistas en estas fiestas. Los flecos de cuero también juegan un rol importante, pero siempre en negro o plateado. Sumale unas gafas y listo: tenés un outfit topísimo.

Pero... ¿cómo elegir el look perfecto?

Al final del día (o mejor dicho, de la noche), lo que importa es la actitud y lo que querés transmitir. Tanto el "cowboy urbano" como el "futurista dark" ofrecen opciones versátiles y llamativas, pero lo importante es sentirse bien con lo que se lleva. Si sos más del lino y los colores cálidos, andá por prendas frescas y sueltas que te permitan moverte sin restricciones. Si lo tuyo es el impacto visual, apostá al total black con detalles metálicos y cuero. Lo importante es estar a gusto con la ropa y expresarse libremente.

En las fiestas electrónicas, la moda es parte de la experiencia. Así que, ya sea con botas texanas o con plataformas de estética cyber, lo esencial es que el outfit esté listo para resistir toda una noche de música, luces y baile sin fin.